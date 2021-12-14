Сніг з дощем у деяких областях: прогноз погоди на 14 грудня

Сьогодні у Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг

Температура вдень опуститься до -1

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 грудня. Сьогодні очікується сніг з дощем у чотирьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг. Водночас в інших же регіонах - без опадів та мінлива хмарність.

У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до -1...+1 градуса, а вночі стовпчик термометра покаже -3 градуси.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Прогнозують сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...+3 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

На Сході України вдень прогнозують від +1 до +5 градусів. Вночі буде значно холодніше – до -2.

На Півдні середня добова температура становитиме +3...+7 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні 0...+5.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1. Прогнозують сніг із дощем.

Як відомо, Західну Україну засипає снігом (фото).

Також в Івано-Франківській області стався сніговий зсув, який заблокував рух на дорозі місцевого значення Розтоки-Великий Рожин.

Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.