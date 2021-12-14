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    Сніг з дощем у деяких областях: прогноз погоди на 14 грудня

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    Сьогодні у Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг - Сніг з дощем у деяких областях: прогноз погоди на 14 грудня
    Сьогодні у Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг
    фото з відкритих джерел

    Температура вдень опуститься до -1

    Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 грудня. Сьогодні очікується сніг з дощем у чотирьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Сьогодні у Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг. Водночас в інших же регіонах - без опадів та мінлива хмарність.

    У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до -1...+1 градуса, а вночі стовпчик термометра покаже -3 градуси.

    У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Прогнозують сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...+3 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

    На Сході України вдень прогнозують від +1 до +5 градусів. Вночі буде значно холодніше – до -2.

    На Півдні середня добова температура становитиме +3...+7 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні 0...+5.

    У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1. Прогнозують сніг із дощем.

    Як відомо, Західну Україну засипає снігом (фото).

    Також в Івано-Франківській області стався сніговий зсув, який заблокував рух на дорозі місцевого значення Розтоки-Великий Рожин.

    Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Сніг з дощем у деяких областях: прогноз погоди на 14 грудня