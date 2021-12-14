До України йде різке похолодання: прогноз погоди на тиждень
Найхолодніше буде у Карпатах, а найтепліше на Півдні
До кінця поточного тижня в Україні очікується похолодання з морозом та мокрим снігом. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укргідрометцентру.
«Повітряні потоки все частіше будуть з північних широт, відповідно температурний фон, хоч і не стрімко, але поступово знижуватиметься, також час від часу йтимуть опади змішаної фази (дощ та мокрий сніг). Але наприкінці тижня, на вихідні, вже очікуємо на більш відчутне похолодання та невеликий сніг у більшості областей», – сказано в повідомленні.
Так, 14 грудня крім південного сходу та сходу, 15 грудня у південно-східній частині, 16 грудня у більшості областей невеликий дощ, на заході та півночі країни з мокрим снігом.
17-18 грудня невеликий (18 грудня у Карпатському регіоні помірний) сніг.
На дорогах західних областей ожеледиця, найближчої ночі на північному сході країни місцями ожеледиця.
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, в Карпатах, вночі 15 грудня у західних областях 2-7° морозу, на півдні країни вдень 4-7° тепла.
Як відомо, Західну Україну засипає снігом (фото).
Також в Івано-Франківській області стався сніговий зсув, який заблокував рух на дорозі місцевого значення Розтоки-Великий Рожин.
Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.