Західну Україну засипає снігом (фото)

У Львові сніг не припиняє падати з минулої ночі

Комунальники розчищають населені пункти від снігу

Західні області України у понеділок засипало снігом – рятувальники відстежують ситуацію на трасах, а комунальники розчищають населені пункти від снігу.

Так, через погіршення погоди ДСНС Рівненщини постійно моніторить ситуацію на дорогах області.

Міськрада Львова повідомляє, що від минулої ночі в місті працює прибиральна техніка, і вона працюватиме до ночі, оскільки сніг не припиняє падати. У місті працює 96 одиниць техніки та близько 2,5 тисячі працівників.

Мерія зазначає, що запарковані автівками вулиці заважають роботі прибиральної техніки.

У Рівному також від шостої ранку весь день працює техніка. Водіїв місцева влада також просить не залишати автівки обабіч вулиць.

Також в Івано-Франківській області стався сніговий зсув, який заблокував рух на дорозі місцевого значення Розтоки-Великий Рожин.

Як раніше повідомлялося, найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.