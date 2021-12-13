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    Західну Україну засипає снігом (фото)

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    У Львові сніг не припиняє падати з минулої ночі - Західну Україну засипає снігом (фото)
    У Львові сніг не припиняє падати з минулої ночі
    фото: city-adm.lviv.ua

    Комунальники розчищають населені пункти від снігу

    Західні області України у понеділок засипало снігом – рятувальники відстежують ситуацію на трасах, а комунальники розчищають населені пункти від снігу.

    Так, через погіршення погоди ДСНС Рівненщини постійно моніторить ситуацію на дорогах області.

    Міськрада Львова повідомляє, що від минулої ночі в місті працює прибиральна техніка, і вона працюватиме до ночі, оскільки сніг не припиняє падати. У місті працює 96 одиниць техніки та близько 2,5 тисячі працівників.

    Мерія зазначає, що запарковані автівками вулиці заважають роботі прибиральної техніки.

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    Західну Україну засипає снігом (фото)
    Західну Україну засипає снігом (фото)
    Західну Україну засипає снігом (фото)
    Західну Україну засипає снігом (фото)
    Західну Україну засипає снігом (фото)
    Західну Україну засипає снігом (фото)
    Західну Україну засипає снігом (фото)
    Західну Україну засипає снігом (фото)
    Західну Україну засипає снігом (фото)
    Львів та Рівне накрив снігопад, фото: city-adm.lviv.ua, rivnerada.gov.ua/

    У Рівному також від шостої ранку весь день працює техніка. Водіїв місцева влада також просить не залишати автівки обабіч вулиць.

    Також в Івано-Франківській області стався сніговий зсув, який заблокував рух на дорозі місцевого значення Розтоки-Великий Рожин.

    Як раніше повідомлялося, найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.

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    Теги: ДСНС місцева влада атмосферне явище Львів Івано-Франківщина рятувальники Україна Рівне снігопад
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    Західну Україну засипає снігом (фото)