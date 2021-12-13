Сніговий зсув на Прикарпатті: рух дорогою заблокований (фото)

На Прикарпатті обіцяють сильний сніг, ожеледицю та налипання мокрого снігу

Сніговий покрив на території Івано-Франківської області сягав 15-20 см

В Івано-Франківській області стався сніговий зсув, який заблокував рух на дорозі місцевого значення Розтоки-Великий Рожин. Про це повідомила пресслужба державного підприємства «Дороги Прикарпаття» у Facebook.

Зазначається, що інцидент стався у Косівському районі. Сніг перекрив дорогу.

«Наразі на Косівщині відсутній проїзд на дорозі місцевого значення С090807 Розтоки-Великий Рожин. Тут перед селом Великий Рожин відбувся зсув скельного грунту на проїжджу частину. Туди уже направлено техніку для ліквідації зсуву.

Сніговий покрив на території Івано-Франківської області сягав 15-20 см. На дорогах місцевого значення працює 39 одиниць снігоочисної техніки», – зазначається у повідомленні.

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. На Прикарпатті обіцяють сильний сніг, ожеледицю та налипання мокрого снігу.

Як раніше повідомлялося, найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.