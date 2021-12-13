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    Сніговий зсув на Прикарпатті: рух дорогою заблокований (фото)

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    На Прикарпатті обіцяють сильний сніг, ожеледицю та налипання мокрого снігу - Сніговий зсув на Прикарпатті: рух дорогою заблокований (фото)
    На Прикарпатті обіцяють сильний сніг, ожеледицю та налипання мокрого снігу
    фото пресслужба підприємства «Дороги Прикарпаття»

    Сніговий покрив на території Івано-Франківської області сягав 15-20 см

    В Івано-Франківській області стався сніговий зсув, який заблокував рух на дорозі місцевого значення Розтоки-Великий Рожин. Про це повідомила пресслужба державного підприємства «Дороги Прикарпаття» у Facebook.

    Зазначається, що інцидент стався у Косівському районі. Сніг перекрив дорогу.

    «Наразі на Косівщині відсутній проїзд на дорозі місцевого значення С090807 Розтоки-Великий Рожин. Тут перед селом Великий Рожин відбувся зсув скельного грунту на проїжджу частину. Туди уже направлено техніку для ліквідації зсуву.

    Сніговий покрив на території Івано-Франківської області сягав 15-20 см. На дорогах місцевого значення працює 39 одиниць снігоочисної техніки», – зазначається у повідомленні.

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    Сніговий зсув на Прикарпатті: рух дорогою заблокований (фото)
    Сніговий зсув на Прикарпатті: рух дорогою заблокований (фото)
    Сніговий зсув на Прикарпатті: рух дорогою заблокований (фото)
    Сніговий зсув на Прикарпатті: рух дорогою заблокований (фото)

    Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. На Прикарпатті обіцяють сильний сніг, ожеледицю та налипання мокрого снігу.

    Як раніше повідомлялося, найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.

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    Теги: прогноз погоди дороги Івано-Франківщина снігопад
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    Сніговий зсув на Прикарпатті: рух дорогою заблокований (фото)