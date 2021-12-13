До пів метра снігу: синоптик розповів, коли чекати на опади

Говорити про настання метеорологічної зими ще зарано

Найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.ua.

«Висота першого снігового покриву буде дуже символічною – від 1 до 10 сантиметрів, і лише у Карпатах та на Прикарпатті очікується суттєвий приріст снігу протягом тижня на 15-30 сантиметрів, у високогірних районах – до пів метра і навіть більше» – розказав синоптик.

Синоптик попередив, що таке суттєве наростання висоти снігового покриву у Карпатах призведе до збільшення лавинної небезпеки. Але, за словами фахівця, говорити про настання метеорологічної зими ще зарано.

«Адже для цього середньодобова температура має залишатися від’ємною протягом кількох днів, чого у найближчих перспективах поки що не видно (за винятком Карпат). Висота першого снігового покриву буде дуже символічною – від 1 до 10 см, і лише у Карпатах та на Прикарпатті очікується суттєвий приріст снігу протягом тижня на 15 – 30 см, у високогірних районах до півметра і навіть більше! На карті показаний прогноз накопиченої кількості снігу (у сантиметрах) до 19 грудня включно», –зазначається у повідомленні.

Більш детально про температури по регіонах країни:

13 та 14 грудня (понеділок, вівторок). Нічні температури у східних та західних областях становитимуть близько -7...-2 °С (у Карпатах до -10 °С), на решті країни 0...+5 °С. Вдень повітря прогріватиметься до +1…+6 °С, на півдні та в Криму традиційно вище – до +5…+10 °С. У Карпатах та на Прикарпатті навіть у денний час стовпчик термометра не підніметься вище за -5…0 °С.

У середу та четвер, 15 та 16 грудня температура повітря по всій країні розподілиться більш рівномірно: вночі термометри покажуть значення в межах -5…-0 °С, вдень +1…+6 °С. У Карпатах протягом доби очікується -4…+1 °С.

У період з п'ятниці по неділю (17 – 19 грудня) за рахунок надходження холоднішого повітря з півночі відбудеться незначне зниження температури, особливо в денний час. Вночі термометри покажуть -6...-1 °С, вдень -2...+3 °С. У Карпатах утримається морозна погода із середньодобовими температурами близько -3...-8 °С.

Як раніше повідомлялося, у понеділок, 13 грудня, на території України синоптики прогнозують опади. Очікується мокрий сніг та дощі. Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.