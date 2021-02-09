Снігопад в Україні: рятувальники попередили про проблеми на дорогах

За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено

Станом на 23 год. 8 лютого спостерігається місцями невеликий сніг, у Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій областях – невеликий дощ.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком обмеження руху на окремих ділянках автодоріг.

Згідно з рішенням КМДА про заборону в’їзду з 15:00 до м. Києва великогабаритного транспорту, з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області, обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Рівненської (М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель), Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.

На території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між смт Торчин та с. Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на автодорогах Т-03-02 Піща-Козин між м. Володимир-Волинський та с. Павлівка, Т-03-05 Нововолинськ-Локачі між с. Павлівка та смт Локачі, Т-03-03 Луцьк-Дубно.

На території Вінницької області з метою попередження транспортних заторів обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на ділянках доріг М-21 Виступовичі-Могилів-Подільський від м. Жмеринка до м. Могилів-Подільський та Р-36 Немирів-Могилів-Подільський від с. Лука Барська до м. Могилів-Подільський.

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 6 одиниць техніки та 14 чоловік особового складу.

Всього у визначених місцях відстою та об'єктах сервісу знаходиться понад 2 тис. 900 од. великовагового автотранспорту. На в'їздах до м. Києва ДСНС розгорнуто 8 пунктів обігріву.

Підрозділами ДСНС здійснено буксирування 136 транспортних засобів (з них 11 карет ШМД та 9 автобусів) та надано допомогу 322 особам.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено понад 2 тис. 240 осіб та 1 тис. 750 од. техніки, в тому числі від Укравтодору 1 тис. 972 особи та 1 тис. 679 од. техніки, від ДСНС 270 осіб та 74 од. техніки.

Рух залізничного транспорту забезпечено. Аеропорти, за винятком міст Вінниця та Чернівці, працюють у штатному режимі.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснює міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

Прогноз погоди в Україні на 9 лютого.

9 лютого у більшості областей сніг, вночі у північних та Харківській областях значний сніг, хуртовини; температура вночі 5-10° морозу, на північному сході країни до 13° морозу, вдень 0-5° морозу. В центральних областях вночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень невеликі опади; температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5 тепла.

На Закарпатті та у південних областях вночі та вранці мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

На Київщині вночі значний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° морозу.

Зазначимо, водіїв великогабаритного транспорту на період негоди та діючих обмежень просять користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг, всі вони позначені на Google мапі.

Також із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений.

Через снігопад у Києві транспортний колапс.