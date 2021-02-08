У Києві транспортний колапс: автівки стоять у величезних заторах (карта)

Снігопад і ДТП паралізували рух у столиці

Станом на 12:45 8 лютого на столичних дорогах великі затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Як і вранці, наразі ускладнено рух транспорту на мосту Метро, мосту Патона, Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту в обох напрямках.

Найбільші затори на проспекті Лобановського, проспекті Перемоги, Набережному шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій, Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті.

У центрі Києва «стоїть» бульвар Тараса Шевченка, бульвар Дружби народів, Бессарабська площа та ін. Ускладнено рух на бульварі Лесі Українки, вул. Грушевського.

На лівому березі Києва теж серйозно ускладнено рух транспорту. Зокрема, затори на Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Соборності та ін.

Затори в Києві станом на 12:45. Дані Google Maps

Причиною заторів став снігопад, який розпочався у ніч на понеділок.

Через погіршення погодних умов на столичних дорогах багато ДТП, які теж стають причиною заторів.

Крім того, біля конгрес-виставкового центру «Парковий» проходить мітинг проросійської політсили «Опозиційна платформа – за життя», організований на підтримку закритих рішенням РНБО телеканалів. У зв’язку з цим рух на Парковій дорозі обмежено.

Патрульна поліція закликає водіїв під час погіршення погодних умов:

не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту;

не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані;

бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві та області розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста.



З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.