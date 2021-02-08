У Києві синоптики прогнозують посилення снігопаду вночі

10-12 см снігу випаде в столиці до ранку

Синоптики прогнозують у столиці посилення снігопаду у нічний час.

Про це повідомляє КМДА.

«Снігопад триває вже більше 19 годин. Дорожники столиці продовжують очищати місто від снігу. Нині працює 462 одиниці спецтехніки. Також задіяні 540 працівників у складі 68 бригад з ручного прибирання», – йдеться у повідомленні.

Синоптики прогнозують посилення снігопаду у нічний час: 10-12 см снігу випаде в столиці до ранку. Сніжитиме і впродовж 9 лютого.

«Наполегливо просимо не використовувати власний автомобіль під час снігопаду. Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди», – додали у повідомленні.

Зазначимо, водіїв великогабаритного транспорту на період негоди та діючих обмежень просять користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг, всі вони позначені на Google мапі.

Також із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений.

Через снігопад у Києві транспортний колапс.