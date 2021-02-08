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    У Києві синоптики прогнозують посилення снігопаду вночі

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    Дорожники столиці продовжують очищати місто від снігу - У Києві синоптики прогнозують посилення снігопаду вночі
    Дорожники столиці продовжують очищати місто від снігу

    10-12 см снігу випаде в столиці до ранку

    Синоптики прогнозують у столиці посилення снігопаду у нічний час.

    Про це повідомляє КМДА.

    «Снігопад триває вже більше 19 годин. Дорожники столиці продовжують очищати місто від снігу. Нині працює 462 одиниці спецтехніки. Також задіяні 540 працівників у складі 68 бригад з ручного прибирання», – йдеться у повідомленні.

    Синоптики прогнозують посилення снігопаду у нічний час: 10-12 см снігу випаде в столиці до ранку. Сніжитиме і впродовж 9 лютого.

    «Наполегливо просимо не використовувати власний автомобіль під час снігопаду. Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди», – додали у повідомленні.

    Зазначимо, водіїв великогабаритного транспорту на період негоди та діючих обмежень просять користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг, всі вони позначені на Google мапі.

    Також із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений.

    Через снігопад у Києві транспортний колапс.

    Теги: автомобіль КМДА снігопад місто
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