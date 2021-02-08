У Києві потужний снігопад: в’їзд вантажівок заборонено з 15:00

Обмеження на в'їзд вантажівок діятиме до покращення погодних умов

З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами. Про це йдеться у протоколі засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації № 8 від 8 лютого.

Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.

Обмеження в’їзду великогабаритного транспорту дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

У зв’язку із цим Департамент муніципальної безпеки звертається до водіїв великогабаритного транспорту із проханням заздалегідь врахувати цю інформацію та формувати свої маршрути в об’їзд Києва.

За можливості не користуватися особистими авто закликають і киян. Також водіїв просять не паркувати свої машини обабіч вулиць, доріг і в заборонених для цього місцях, аби забезпечити безперешкодний проїзд снігоприбиральної техніки. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, евакуюють.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

Упродовж дня, зокрема, пообіді очікується посилання опадів. Тож, дороги і тротуари очищатимуться повторно.

Раніше повідомлялося, що на період ускладнення погодних умов діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.