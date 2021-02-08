В Україні через снігопади не працюють два аеропорти

У Вінниці та Чернівцях аеропорти призупинили свою роботу

Станом на 20:00 годину на території України місцями спостерігається невеликий сніг

У понеділок ввечері, 8 лютого, в Україні спостерігаються снігопади. У зв'язку з цим у двох містах припинена робота повітряних гаваней.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

За даними відомства, попри погіршення погоди всі аеропорти в Україні працюють у штатному режимі. Однак у Вінниці та Чернівцях аеропорти призупинили свою роботу.

Крім того, рух залізничного транспорту забезпечено.

Станом на 20:00 годину на території України місцями спостерігається невеликий сніг. У Херсонській області – невеликий сніг з дощем, у Закарпатській, Одеській та Миколаївській – невеликий дощ.

Всього у визначених місцях відстою та об'єктах сервісу знаходиться понад 1 900 одиниць великовагового автотранспорту.

Підрозділами ДСНС здійснено буксирування 105 транспортних засобів та надано допомогу 245 особам.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2290 осіб та 1860 одиниць техніки, в тому числі від Укравтодору- 2077 осіб та 1802 одиниці техніки, від ДСНС - 209 осіб та 59 одиниці техніки.

Зазначимо, водіїв великогабаритного транспорту на період негоди та діючих обмежень просять користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг, всі вони позначені на Google мапі.

Також із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений.

Через снігопад у Києві транспортний колапс.