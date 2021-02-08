Негода в Києві: влада закликає батьків не відправляти дітей у школу

Усі школи та дитячі садки столиці працюватимуть

У Києві у вівторок, 9 лютого, також очікується негода, через що в КМДА рекомендують громадянам залишити своїх дітей вдома і не відправляти до навчальних закладів.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Водночас у відомстві відзначили, що погіршення погодних умов не вплине на роботу столичних закладів освіти.

«Усі школи та дитячі садки столиці працюватимуть. Проте у зв’язку із сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах та зниженням температури повітря міські служби рекомендують за можливості залишати дітей вдома», – зазначив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що також не варто без нагальної потреби користуватись власним транспортом та закликав не паркувати автівки на узбіччях доріг, аби не заважати прибиранню снігу. Зменшення навантаження на автошляхи дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди.

«Педагогічні колективи зорієнтовані максимально ефективно організувати навчальний процес та поінформувати батьків», – додав Мондриївський.

За інформацією Українського гідрометцентру, у Києві утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця, вночі – значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с. Міська влада закликає киян бути уважними, пересуваючись містом.

Зазначимо, водіїв великогабаритного транспорту на період негоди та діючих обмежень просять користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг, всі вони позначені на Google мапі.

Також із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений.

Через снігопад у Києві транспортний колапс.