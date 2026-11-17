Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 18 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, 18 листопада вночі на Закарпатті очікуються значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с. Також вдень у східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – підкреслив Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, з 16 до 22 листопада погода в Україні видасться мінливою. З вівторка атмосферні фронти принесуть дощі в більшість областей. У середині тижня потеплішає: вдень температура місцями сягатиме +13°…+18°, найтепліше буде на півдні. У четвер опади охоплять практично всю територію країни, а на Лівобережжі місцями будуть значними. Наприкінці тижня дощі поступово відступатимуть, а температура знизиться. Уночі подекуди знову можливі морози до -5°.

Раніше повідомлялося, що прийдешня зима в Україні буде на один-два градуси теплішою за норму, але це не виключає короткочасних періодів похолодання.