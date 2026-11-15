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Прогноз погоди на тиждень: 16 – 22 листопада 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Прогноз погоди на тиждень: 16 – 22 листопада 2026 року
колаж: glavcom.ua

У середині тижня вдень температура місцями сягатиме +13°…+18°

Із 16 до 22 листопада погода в Україні видасться мінливою. На початку тижня ще буде сухо, однак уже з вівторка атмосферні фронти принесуть дощі в більшість областей. У середині тижня потеплішає: вдень температура місцями сягатиме +13°…+18°, найтепліше буде на півдні. У четвер опади охоплять практично всю територію країни, а на Лівобережжі місцями будуть значними. Наприкінці тижня дощі поступово відступатимуть, а температура знизиться. Уночі подекуди знову можливі морози до -5°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прогнози «Укргідрометцентру».

16 листопада

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі -3°…+1°, вдень +3°…+8°. Переважно без опадів, мінлива хмарність.
  • На півдні: вночі 0°…+5°, вдень +6°…+11°. Суха погода, в Одеській області та Криму найтепліше.
  • На заході: вночі -1°…+4°, вдень +6°…+12°. У другій половині дня на крайньому заході можливий невеликий дощ.
  • На сході: вночі -3°…+2°, вдень +3°…+8°. Без опадів, місцями сонячні прояснення.
  • У центрі: вночі -2°…+2°, вдень +4°…+8°. Переважно сухо, мінлива хмарність.
  • У Києві: вночі близько -1°…+2°, вдень +5°…+8°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень: 16 – 22 листопада 2026 року фото 1

17 листопада

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі 0°…+5°, вдень +3°…+8°. Дощі, місцями можливий мокрий сніг.
  • На півдні: вночі +2°…+7°, вдень +7°…+12°. Місцями невеликий дощ, у другій половині дня хмарно.
  • На заході: вночі +2°…+7°, вдень +7°…+12°. Дощі, місцями туман.
  • На сході: вночі -3°…+2°, вдень +3°…+8°. Переважно без опадів, на північному сході можливий мокрий сніг.
  • У центрі: вночі 0°…+5°, вдень +3°…+8°. Місцями дощ, переважно у західній частині регіону.
  • У Києві: вночі близько +1°…+4°, вдень +4°…+7°. Хмарно, дощ.
Прогноз погоди на тиждень: 16 – 22 листопада 2026 року фото 2

18 листопада

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +1°…+6°, вдень +7°…+11°. Хмарно, дощі, місцями помірні.
  • На півдні: вночі +5°…+10°, вдень +12°…+18°. Дощі, місцями помірні. Найвища температура очікується у південних областях.
  • На заході: вночі +3°…+8°, вдень +8°…+14°. Дощі, у Карпатах значні опади.
  • На сході: вночі +1°…+6°, вдень +6°…+11°. Місцями невеликий дощ, на крайньому сході без істотних опадів.
  • У центрі: вночі +3°…+8°, вдень +8°…+12°. Хмарно, дощі, місцями помірні.
  • У Києві: вночі близько +4°…+7°, вдень +8°…+11°. Хмарно, часом дощ.
Прогноз погоди на тиждень: 16 – 22 листопада 2026 року фото 3

19 листопада

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +5°…+10°, вдень +7°…+12°. Дощі, місцями помірні.
  • На півдні: вночі +7°…+11°, вдень +13°…+16°. Дощі, у Криму та Приазов'ї можливі грози.
  • На заході: вночі +5°…+10°, вдень +8°…+13°. Місцями дощі, у Карпатах опади.
  • На сході: вночі +6°…+11°, вдень +8°…+13°. Дощі, місцями значні, пориви вітру до 15–20 м/с.
  • У центрі: вночі +6°…+11°, вдень +8°…+13°. Дощі, місцями помірні, можливе посилення вітру.
  • У Києві: вночі близько +6°…+9°, вдень +8°…+11°. Хмарно, часом дощ.
Прогноз погоди на тиждень: 16 – 22 листопада 2026 року фото 4

20 листопада

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +4°…+8°, вдень +7°…+11°. Переважно без істотних опадів, місцями туман.
  • На півдні: вночі +5°…+9°, вдень +9°…+13°. Місцями дощі, у Криму інтенсивніші опади та можливі грози.
  • На заході: вночі +3°…+8°, вдень +7°…+12°. Місцями невеликий дощ, у Карпатах хмарно.
  • На сході: вночі +4°…+9°, вдень +7°…+12°. Переважно без істотних опадів.
  • У центрі: вночі +4°…+9°, вдень +7°…+12°. Переважно сухо, місцями туман.
  • У Києві: вночі близько +5°…+8°, вдень +7°…+11°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень: 16 – 22 листопада 2026 року фото 5

21 листопада

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі 0°…+4°, вдень +3°…+7°. Переважно без істотних опадів, хмарно з проясненнями.
  • На півдні: вночі +3°…+8°, вдень +7°…+12°. Місцями невеликий дощ, на крайньому півдні тепліше.
  • На заході: вночі 0°…+5°, вдень +2°…+7°. Місцями дощ, у Карпатах можливий мокрий сніг.
  • На сході: вночі -1°…+4°, вдень +3°…+8°. Переважно без істотних опадів, місцями хмарно.
  • У центрі: вночі 0°…+5°, вдень +3°…+8°. Переважно без опадів, місцями можливий невеликий дощ.
  • У Києві: вночі близько 0°…+3°, вдень +3°…+7°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

22 листопада

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі -4°…+1°, вдень +2°…+6°. Переважно без опадів, хмарно з проясненнями.
  • На півдні: вночі 0°…+5°, вдень +5°…+9°. Місцями невеликий дощ, прохолодніше, ніж у середині тижня.
  • На заході: вночі -4°…+1°, вдень +2°…+6°. Переважно без істотних опадів, у Карпатах місцями мокрий сніг.
  • На сході: вночі -3°…+1°, вдень +2°…+7°. Без істотних опадів, хмарно з проясненнями.
  • У центрі: вночі -3°…+2°, вдень +2°…+7°. Переважно сухо, місцями можливі невеликі опади.
  • У Києві: вночі близько -3°…0°, вдень +2°…+6°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Нагадаємо, «бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на   погоду по території України впливає антициклон.

Раніше повідомлялося, що прийдешня зима в Україні буде на один-два градуси теплішою за норму, але це не виключає короткочасних періодів похолодання.

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Теги: прогноз погоди Україна дощ

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