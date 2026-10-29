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Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий під час засідання у форматі «Рамштайн»
фото: Міноборони України

Понад 50 держав координують оборонну підтримку України

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» запланували на 17 листопада 2026 року. Зустріч міжнародних партнерів відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під спільним головуванням Великої Британії та Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу.

«У вівторок, 17 листопада 2026 року, Британія та Німеччина проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО», – йдеться в повідомленні.

Детальний порядок денний майбутньої зустрічі наразі не оприлюднений. Водночас одним із ключових питань міжнародної оборонної співпраці залишається забезпечення українських військових озброєнням, боєприпасами та засобами протиповітряної оборони.

Основна мета «Рамштайну» – обговорення, синхронізація і прискорення надання військової допомоги, зброї та спорядження Україні. Тобто міністри оборони різних країн світу обговорюють, яку зброю надаватимуть Україні для прискорення закінчення війни. Також на зустрічах обговорюють питання, повʼязані з підтримкою нашої країни після перемоги та закінчення війни. Таку назву зустрічі отримали на честь проведення перших обговорень, які відбувалися на базі Повітряних сил США Рамштайн у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

Раніше міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провели переговори з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Головними темами зустрічі стали збільшення постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, стабільність поставок озброєння та технічне обслуговування винищувачів F-16. 

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Теги: НАТО військова допомога Україна

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