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Україна заробила майже $180 млн на експорті яєць

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна заробила майже $180 млн на експорті яєць

Іспанія стала найбільшим покупцем української продукції

За дев'ять місяців 2026 року Україна експортувала 1,85 млрд курячих яєць на $179,9 млн: фізичні обсяги поставок зросли на 19%, виручка – на 30,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на Союз птахівників України, який наводить дані Державної митної служби.

Хто купує українські яйця

За січень–вересень найбільше яєць купили:

Іспанія – 25,2% експорту;
Велика Британія – 12,4%;
Польща – 8,8%;
Чехія – 7,9%.
Частка країн Євросоюзу в експорті становить 76,5%.

Скільки продали у вересні

У вересні українські виробники відправили за кордон 208,4 млн яєць на $15,9 млн. Порівняно з серпнем обсяги скоротилися на 2%, а порівняно з вереснем 2025 року зросли на 20%.

У грошовому вираженні виручка у вересні не змінилася відносно серпня і зменшилася на 13,4% порівняно з вереснем минулого року.

Попередні місяці

Як раніше писав «Главком», у березні Україна експортувала 216,2 млн яєць на понад $24 млн – найбільший місячний показник за п'ять років. За перший квартал за кордон вивезли 579,5 млн яєць на $66 млн.

Торік Україна експортувала загалом 2,05 млрд яєць, на 65,6% більше, ніж у 2024 році. У 2025-му в країні виробили 11,43 млрд яєць від свійської птиці.

Ринок Японії

Україна працює над відновленням експорту продукції птахівництва до Японії. Експорт столових яєць було відкрито у 2021 році, проте того ж року, після спалаху пташиного грипу серед диких птахів, японська сторона призупинила сертифікацію української продукції. Про це 24 серпня повідомила Держпродспоживслужба. Перший заступник голови служби Олег Осіян назвав аудит важливим кроком до зняття обмежень. 

Нагадаємо, у квітні «Главком» писав, що попит на українські яйця у Великій Британії досяг історичних максимумів на тлі скорочення власного виробництва через пташиний грип і зростання витрат на корми.

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Теги: аудит Іспанія кордон Україна експорт Велика Британія продукти Держпродспоживслужба

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