Снігопади та потепління: якою буде погода 7 грудня

У Києві на дорогах прогнозується ожеледиця

У середу, 7 грудня, в Україні очікується невеликий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, 7 грудня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім східної частини, очікується невеликий сніг, в західних, центральних та південних областях з дощем (вночі на заході країни помірні опади, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь).

У західних, північних та центральних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, в східних областях до 12°, в західних та південних областях 0-5° морозу, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 3-8° тепла.

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У Києві 7 грудня також засніжить. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.