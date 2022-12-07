Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Снігопади та потепління: якою буде погода 7 грудня

Альона Боженко
glavcom.ua
Снігопади та потепління: якою буде погода 7 грудня
Прогноз погоди на 7 грудня
фото ілюстративне

У Києві на дорогах прогнозується ожеледиця

У середу, 7 грудня, в Україні  очікується невеликий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 7 грудня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім східної частини, очікується невеликий сніг, в західних, центральних та південних областях з дощем (вночі на заході країни помірні опади, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь).

У західних, північних та центральних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, в східних областях до 12°, в західних та південних областях 0-5° морозу, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 3-8° тепла.

У Києві 7 грудня також засніжить. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.

Снігопади та потепління: якою буде погода 7 грудня фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Читайте також: Як зберегти тепло в квартирі: п'ять порад від Мінреінтеграції
Теги: вітер повітря Укргідрометцентр прогноз погоди снігопад

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чимало водіїв досі не перейшли на зимову гуму
Сніг на дорогах: поліція оприлюднила статистику ДТП на Київщині
23 листопада, 14:34
Американці застрягли в аеропортах через несприятливі погодні умови
Через негоду у США затримується понад тисяча авірейсів
28 листопада, 07:25
Ситуація ускладнена негодою. Названо найбільш постраждалі енерговузли на Київщині
Ситуація ускладнена негодою. Названо найбільш постраждалі енерговузли на Київщині
26 листопада, 13:34

Суспільство

Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
Снігопади та потепління: якою буде погода 7 грудня
Снігопади та потепління: якою буде погода 7 грудня
Що робити, якщо рідна людина в полоні або зникла безвісти: план дій
Що робити, якщо рідна людина в полоні або зникла безвісти: план дій
«Укренерго» повідомило, коли світло вимикатимуть за графіком
«Укренерго» повідомило, коли світло вимикатимуть за графіком
Хто не підлягає мобілізації під час воєнного стану
Хто не підлягає мобілізації під час воєнного стану
«Мівіна» та Банкова. Соцмережі вибухнули мемами
«Мівіна» та Банкова. Соцмережі вибухнули мемами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
75K
Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало
23K
Кулеба висміяв Путіна за поїздку по Кримському мосту (відео)
17K
Ображений терорист Гіркін пояснив, чому втік з фронту
15K
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
14K
The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту