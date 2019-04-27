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    Суспільство

    Соціолог: на цих виборах проєвропейські політики знищували одне одного

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    Володимир Паніотто зазначив, що, зокрема,&nbsp;Порошенко своїми гаслами навіть не намагався щось зробити для східного електорату&hellip; - Соціолог: на цих виборах проєвропейські політики знищували одне одного
    Володимир Паніотто зазначив, що, зокрема, Порошенко своїми гаслами навіть не намагався щось зробити для східного електорату…

    Усі проєвропейські політики товклися на одному електоральному полі, Бойка і Мураєва ніхто не чіпав, - Паніотто

    Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто робить висновок, що на цьогорічних виборах президента України проєвропейські політики знищували одне одного. У той же час поборенням проросійських політиків у цей час ніхто не займався. Про це соціолог сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

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    Зокрема, на думку соціолога, Петро Порошенко своїми гаслами навіть не намагався щось зробити для східного електорату… «Ніхто не боровся з Бойком чи з Мураєвим», - стверджує гендиректор КМІС.

    Що ж до різниці між електоратом Порошенка та Зеленського, то на думку Паніотто, «все ж таки вона більше регіональна». «Зеленського більше підтримують Південь і Схід, а Порошенка Центр і Захід», - зазначив Паніотто.

    «Що ж до інших відмінностей, то, наприклад, серед тих, хто голосували за Порошенка – 46% з вищою освітою, у Зеленського таких - 36%», - наголосив гендиректор КМІС.

    Більше читайте: Володимир Паніотто: На цих виборах ніхто не боровся з Бойком чи Мураєвим. Проєвропейські політики знищували один одного
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