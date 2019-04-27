Соціолог: на цих виборах проєвропейські політики знищували одне одного



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Володимир Паніотто зазначив, що, зокрема, Порошенко своїми гаслами навіть не намагався щось зробити для східного електорату…

Усі проєвропейські політики товклися на одному електоральному полі, Бойка і Мураєва ніхто не чіпав, - Паніотто

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто робить висновок, що на цьогорічних виборах президента України проєвропейські політики знищували одне одного. У той же час поборенням проросійських політиків у цей час ніхто не займався. Про це соціолог сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Зокрема, на думку соціолога, Петро Порошенко своїми гаслами навіть не намагався щось зробити для східного електорату… «Ніхто не боровся з Бойком чи з Мураєвим», - стверджує гендиректор КМІС.

Що ж до різниці між електоратом Порошенка та Зеленського, то на думку Паніотто, «все ж таки вона більше регіональна». «Зеленського більше підтримують Південь і Схід, а Порошенка Центр і Захід», - зазначив Паніотто.

«Що ж до інших відмінностей, то, наприклад, серед тих, хто голосували за Порошенка – 46% з вищою освітою, у Зеленського таких - 36%», - наголосив гендиректор КМІС.