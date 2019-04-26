ЦВК прийняла протоколи з усіх українських округів



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Засідання Центрвиборчкому

ЦВК має скласти протокол про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі, де функції окружкому виконує сама Центральна виборча комісія

Центральна виборча комісія отримала оригінали протоколів про підсумки повторного голосування на чергових виборах президента України ще від двох територіальних виборчих округів.

Протоколи прийняті від ОВК на засіданні ЦВК у п'ятницю зранку, повідомляє «Укрінформ».

Так, оригінали протоколів Центрвиборчком отримав від окружних виборчих комісій 121-го територіального виборчого округу (м. Дрогобич Львівської області) та 185-го територіального виборчого округу (м. Каховка Херсонської області).

Таким чином, станом на 10:30 26 квітня ЦВК прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій усіх 199 територіальних виборчих округів в Україні, проте ще очікує на уточнений протокол однієї з ОВК.

Також ЦВК має скласти протокол про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі, де функції окружкому виконує сама Центральна виборча комісія.

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Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбулося повторне голосування на чергових виборах президента України.

Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.