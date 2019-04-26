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    Глава МЗС Литви дав оцінку Зеленському

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    Першу міжнародну зустріч Зеленський провів з представником Литви - Глава МЗС Литви дав оцінку Зеленському
    Першу міжнародну зустріч Зеленський провів з представником Литви
    Фото: Лінас Лінкявічус

    Лінкявічюс пояснив, який подарунок зробив майбутньому українському президенту

    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський усвідомлює специфіку ситуації, в котрій перебуває його країна.

    Про це Лінкявічус заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

    «У мене дійсно такі враження, що ця людина тверда, у неї є погляди, у неї є тверда оцінка ситуації», - зізнався він.

    Дипломат заявив, що розмовляв із Зеленським щодо рішення президента РФ Володимира Путіна розпочати за спрощеною процедурою видачу паспортів жителям окупованих районів Донбасу.

    «Звичайно ж, обговорювали і цей момент», - запевнив представник Литви. 

    «Тут треба зайняти тверду позицію і сподіваюся, що вона такою і буде», - додав міністр.

    Крім того, глава МЗС Литви пояснив, який подарунок зробив Зеленському під час зустрічі в Києві – це прилад, який використовується військовими для безпечного спостереження за противником.

    «Я сьогодні подарував перископ Володимиру Зеленському. Такий перископ, який допомагає зберігати життя», - сказав Лінкявічус. 

    «Ми дуже поважаємо вас, вашу боротьбу за свободу. Я відчуваю цей дух Майдану, який був, і він повернеться, якщо потрібно буде, і він ніколи не пробачить, якщо хтось буде боротися за свободу, а в іншій частині країн хтось буде розбирати якісь корупційні схеми. Це не вийде. Це попередження, мабуть, усім – підсумки виборів, у тому числі», - підсумував литовський урядовець. 

    Нагадаємо, першу міжнародну зустріч Зеленський провів з представником Литви.

    Джерело: ТСН

    МЗС міністр вибори Литва Володимир Зеленський
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