Глава МЗС Литви дав оцінку Зеленському



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Першу міжнародну зустріч Зеленський провів з представником Литви Фото: Лінас Лінкявічус

Лінкявічюс пояснив, який подарунок зробив майбутньому українському президенту

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський усвідомлює специфіку ситуації, в котрій перебуває його країна.

Про це Лінкявічус заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«У мене дійсно такі враження, що ця людина тверда, у неї є погляди, у неї є тверда оцінка ситуації», - зізнався він.

Дипломат заявив, що розмовляв із Зеленським щодо рішення президента РФ Володимира Путіна розпочати за спрощеною процедурою видачу паспортів жителям окупованих районів Донбасу.

«Звичайно ж, обговорювали і цей момент», - запевнив представник Литви.

«Тут треба зайняти тверду позицію і сподіваюся, що вона такою і буде», - додав міністр.

Крім того, глава МЗС Литви пояснив, який подарунок зробив Зеленському під час зустрічі в Києві – це прилад, який використовується військовими для безпечного спостереження за противником.

«Я сьогодні подарував перископ Володимиру Зеленському. Такий перископ, який допомагає зберігати життя», - сказав Лінкявічус.

«Ми дуже поважаємо вас, вашу боротьбу за свободу. Я відчуваю цей дух Майдану, який був, і він повернеться, якщо потрібно буде, і він ніколи не пробачить, якщо хтось буде боротися за свободу, а в іншій частині країн хтось буде розбирати якісь корупційні схеми. Це не вийде. Це попередження, мабуть, усім – підсумки виборів, у тому числі», - підсумував литовський урядовець.

Нагадаємо, першу міжнародну зустріч Зеленський провів з представником Литви.

Джерело: ТСН