Глава МЗС Литви дав оцінку Зеленському
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Лінкявічюс пояснив, який подарунок зробив майбутньому українському президенту
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський усвідомлює специфіку ситуації, в котрій перебуває його країна.
Про це Лінкявічус заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».
«У мене дійсно такі враження, що ця людина тверда, у неї є погляди, у неї є тверда оцінка ситуації», - зізнався він.
Дипломат заявив, що розмовляв із Зеленським щодо рішення президента РФ Володимира Путіна розпочати за спрощеною процедурою видачу паспортів жителям окупованих районів Донбасу.
«Звичайно ж, обговорювали і цей момент», - запевнив представник Литви.
«Тут треба зайняти тверду позицію і сподіваюся, що вона такою і буде», - додав міністр.
Крім того, глава МЗС Литви пояснив, який подарунок зробив Зеленському під час зустрічі в Києві – це прилад, який використовується військовими для безпечного спостереження за противником.
«Я сьогодні подарував перископ Володимиру Зеленському. Такий перископ, який допомагає зберігати життя», - сказав Лінкявічус.
«Ми дуже поважаємо вас, вашу боротьбу за свободу. Я відчуваю цей дух Майдану, який був, і він повернеться, якщо потрібно буде, і він ніколи не пробачить, якщо хтось буде боротися за свободу, а в іншій частині країн хтось буде розбирати якісь корупційні схеми. Це не вийде. Це попередження, мабуть, усім – підсумки виборів, у тому числі», - підсумував литовський урядовець.
Нагадаємо, першу міжнародну зустріч Зеленський провів з представником Литви.
Джерело: ТСН