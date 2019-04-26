Путін придумав нову пастку на Донбасі: у чому небезпека для України

Про паспортизацію імені Путіна

Росія досить активно перетягувала частину людей з окупованої української території в саму РФ. Там з різним правовим статусом проживають понад 600 тисяч українців. Найімовірніше, це переважно вихідці з Донбасу. Деякі отримали тимчасове право на проживання, тимчасовий притулок, частина з них отримала громадянство.

Якщо подивитися на демографічну ситуацію в Росії, бачимо досить цікаву картину: слов'янська складова суспільства стрімко вимирає, і рівень населення РФ підтримується підвищеною народжуваністю в національних автономіях, в яких проживають носії зовсім іншої культури.

Можна згадати, куди в перший рік війни Росія відправляла так званих біженців з Донбасу: на Далекий Схід, в Якутію тощо. Тобто Росія зацікавлена виправити демографічну ситуацію в деяких регіонах - щоб ті люди, які вже проживають в Російській Федерації, за спрощеною схемою отримали громадянство і потім асимілювалися, інтегрувалися в російське суспільство. Це перша складова демографічної мотивації.

Друга її складова - це політика Росії з вимивання частини адекватних, з їхньої точки зору, жителів Донбасу на свою територію. Дуже простий приклад: у 2014-2015 роках студентам донецьких і луганських вузів, які залишилися на окупованій території, обіцяли, що їм будуть видавати дипломи російських вузів. Виявилося ж, що їх можуть отримати тільки ті, у кого середній бал вище певного рівня. І то, якщо ти не відмінник, то здаєш додаткові іспити в Росії. І багатьом студентам пропонували або роботу, або продовжити навчання вже на території Росії. Це вимивання працездатної молодої частини населення. Те ж саме стосується кваліфікованих фахівців. Це бажання логічне.

Третій аспект - це політичний пас в сторону України. Ситуація з цими «республіками» залишається в підвішеному стані і б'є, зокрема, по Володимиру Путіну, який говорив: «Ми своїх не кидаємо». Роздача паспортів - це спроба продемонструвати, що не кидають. Тому паспортизація, найімовірніше, буде.

З огляду на те, що ми багато в чому програли інформаційну війну навіть на звільненій території, вони дають сигнал жителям, які живуть на підконтрольних Україні територіях, але поки що позитивно ставляться до РФ. Це зменшує лояльність до України як державного проекту навіть серед частини тих, хто проживає на підконтрольній Україні території, не кажучи вже про непідконтрольну.

Для Росії утримувати Донбас накладно, і вона в перспективі 3-4 років налаштована повернути цю територію (на своїх умовах) до складу України. І в разі паспортизації ми отримуємо населення, яке здобуло певну ідеологічну перемогу, нехай і маленьку, яке має місцеву ідентичність і нелояльне до України. У разі криків «Росія, захисти!», РФ матиме право піднімати це питання у міжнародних організаціях, оскільки формально там її громадяни.

Наступний аспект: врегулювання так чи інакше буде відбуватися за участю міжнародних організацій. І якщо на Донбасі будуть російські громадяни, Росія може сказати, що вона кровно зацікавлена в участі у врегулюванні ситуації. Це вже теж проблема.

Є також довгострокова проблема для української політики: уявімо, що регіон повертається під контроль України, а українським законодавством подвійне громадянство не дозволено. Це означає, що при перевірці будь-якого чиновника на наявність подвійного громадянства буде привід його не призначати. Це логічно з точки зору національної безпеки, але, знову ж таки, дає привід РФ підняти шум на міжнародній арені про те, що в Україні утискають нелояльних, що Україна не бажає врегулювати конфлікт тощо.

Нарешті, ще один пункт, який пов'язаний з короткостроковими планами: восени в Україні вибори до Верховної Ради. Оскільки на президентських виборах переміг пан Зеленський, це явно підсилює позиції «Свободи» та інших правих сил на заході України. Вони, дуже може бути, пройдуть в Раду. Ініціатива з роздачі паспортів, природно, також посилює позиції правих. Звичайно, вона підсилює і позиції проросійських політичних сил в Україні. В результаті в Раді будуть дві фракції, які не можуть між собою домовитися від слова зовсім. Росія вочевидь розраховує на фрагментацію українського парламенту, і паспортизація - одна з можливостей її досягти.

Сумніваюся, що це роблять для того, щоб потім російська армія прийшла захищати вже російських громадян. Адже чи потрібен Росії Донбас? Якщо російська армія увірветься на Донбас, це остаточно поховає можливості Росії впливати на внутрішньополітичну українську порядку.

Джерело: Апостроф

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