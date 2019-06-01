Сьогодні День захисту дітей і Всесвітній день батьків



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В Україні День захисту дітей відзначається з 1998 року

Сьогодні, 1 червня, в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей та Всесвітній день батьків.

День захисту дітей був заснований у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше відзначався у 1950 році в 51 країні світу.

В Україні День захисту дітей відзначається згідно з указом президента від 30 травня 1998 року.

Захист дітей та їх права завжди викликали пильну увагу міжнародного співтовариства. Особливо це стосується ХХ століття, адже ставлення до дітей у різні часи не завжди було однаковим і до необхідності їхнього захисту, їхніх прав (самого поняття «права дитини» навіть не існувало) суспільству потрібно було пройти певний період розвитку, еволюціонувати. Сьогодні може видатися дивним, але ставлення сім’ї та соціуму до дитини, приміром, у середньовіччі та й потім, не було таким тремтливим – дитина не була об’єктом надмірного опікування, оберігання чи поклоніння, – цьому певною мірою сприяла висока народжуваність і висока дитяча смертність.

У ХХ столітті, з розвитком медицини, появою новітніх засобів контрацепції, коли в сім’ях зазвичай почало народжуватися не більше двох дітей, ставлення до них теж почало змінюватися. Ще в 1924 році Ліга Націй прийняла Женевську Декларацію прав дитини. У той час права дітей розглядалися в основному в контексті заходів, які необхідно було прийняти відносно рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми.

У 1959 році Організація Об’єднаних Націй прийняла Декларацію прав дитини, в якій проголошені соціальні та правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей. Проте, Женевська декларація прав дитини 1924 року та Декларація прав дитини 1959 року носили лише декларативний та рекомендаційний характер, а для захисту і забезпечення прав дитини необхідні були конкретні закони й міжнародні договори. Тоді й постало питання щодо законодавства стосовно прав дітей.

20 листопада 1989 року Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята Конвенція про права дитини, яка вважається світовою конституцією для дітей. Боротьба за прийняття Конвенції ООН про права дитини була складною та довгою, і перемога далася нелегко. Україна ратифікувала Конвенцію 27 вересня 1991 року, й відтоді цей документ є частиною національного законодавства.

Разом з тим, сьогодні Всесвітній день батьків, який був проголошений резолюцією 66/292 Генеральної Асамблеї ООН в 2012 році й відзначається щороку 1 червня, так само, як і Міжнародний день захисту дітей. Як зрозуміло з самої назви, День присвячений батькам усього світу – жінкам і чоловікам. На сім’ю покладена головна відповідальність за виховання і захист дітей, за те, щоб повний і гармонійний розвиток їхньої особистості обов’язково відбувався в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та розуміння. Батьки в усіх частинах світу, незалежно від їхньої расової, релігійної, культурної і національної приналежності є головними вихователями і вчителями своїх дітей, саме вони готують їх до щасливого, повноцінного і продуктивного життя. Батьки є ядром сім’ї та основою нашої громади і суспільства. На сьогодні жінки і чоловіки в однаково рівній мірі потребують більш широкої державної підтримки, щоб бути спроможними суміщати професійні та сімейні обов’язки. Сім’ї, які створюються на принципах визнання рівності між чоловіком і жінкою, сприятимуть побудові більш стабільного і продуктивного суспільства. У теперішньому мінливому світі людство стоїть перед багатьма викликами, але незмінним є одне: значення ролі матері та батька, їхнього безпрецедентного внеску у виховання нового покоління. Генеральна Асамблея в своїй резолюції пропонує державам-членам відзначати Всесвітній день батьків у рамках відносин всебічного партнерства з громадянським суспільством, зокрема, задіявши молодь і дітей.

Джерело: Укрінформ