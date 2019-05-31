У Києві стартує кінофестиваль для дітей і підлітків



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Юні глядачі виступають у ролі журі фестивалю та голосують за фільми, які сподобалися їм найбільше

У п’ятницю, 31 травня, у столичних кінотеатрах «Київська Русь», «Лейпциг» і «Флоренція» стартує шостий фестиваль мистецтва кіно для дітей і підлітків «Чілдрен Кінофест», який триватиме до 9 червня у 24 містах України.

До конкурсної програми увійшли сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Спеціальною подією цього року стане показ класичної комедії «Цирк», присвячений 130-річчю від дня народження видатного режисера Чарлі Чапліна. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Цього року фестиваль змінює правила реєстрації на безкоштовні покази. Реєстрація на кожний фільм тепер відкривається за тиждень до показу. Зареєструватися на покази може кожен охочий – для цього потрібно обрати місто і фільми для перегляду, а також заповнити електронну форму на сайті «Чілдрен Кінофесту».

Програма фестивалю – за посиланням: http://childrenkinofest.com/ua/program.htm

Відкриє «Чілдрен Кінофест» сімейна стрічка «Зоопарк» спільного виробництва Ірландії та Великої Британії. Вона розповідає про Белфаст у часи Другої світової війни – головні герої з усіх сил намагаються врятувати тварин з місцевого зоопарку. Фільм Коліна МакАйвора було визнано найкращою сімейною стрічкою на думку молодіжного журі міжнародного кінофестивалю у Сіетлі.

Традиційно юні глядачі виступають у ролі журі фестивалю та голосують за фільми, які сподобалися їм найбільше. Переможця міжнародного конкурсу буде обрано шляхом підрахунку глядацьких голосів та оголошено на Церемонії закриття у фестивальному центрі, кінотеатрі «Київська Русь» 9 червня.

Також у рамках «Чілдрен Кінофесту» на глядачів чекає показ робіт-фіналістів Третього конкурсу короткометражних фільмів, знятих українськими дітьми у віці від 7 до 14 років. Десять картин-фіналістів буде показано на великому екрані кінотеатру «Київська Русь» у присутності авторів та у всіх містах-учасниках фестивалю 8 червня. Переможців конкурсу обере професійне журі, а глядачі фестивалю за допомогою голосування оберуть переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій».

Як і завжди, фестиваль закриє володар Гран-прі попереднього року – фентезі–фільм «Сторожова застава» Юрія Ковальова про подорожі сучасного школяра в часи Київської Русі. У 2018 стрічка стала першим українським переможцем «Чілдрен Кінофесту».