У День захисту дітей одесити зможуть безкоштовно проїхати в Трамваї щастя



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Одесою курсуватиме трамвай щастя з музично-розважальною програмою для пасажирів

1 червня 2019 року, в Міжнародний день захисту дітей, з 12:00 до 18:00 в Одесі буде курсувати традиційний музично-розважальний «Трамвай щастя».

Цього дня юні одесити, їхні батьки та всі охочі зможуть безкоштовно проїхати в трамвайному вагоні за маршрутом № 4: курортно-пляжний комплекс «Аркадія» - Тираспольська площа.

Для пасажирів буде організовано музично-розважальну програму.