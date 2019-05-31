Завершився перший етап Кампанії проти кібербулінгу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стрімкий розвиток цифрових технологій породжує не лише нові зручності для споживачів, а й ризики – нові види психологічного або морального тиску в Інтернеті

Найбільш вразливими до цих ризиків є діти. За даними дослідження, проведеного дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у 2018 році, серед 10–17-річних українців кожен п’ятий підліток визнає себе жертвою онлайн-знущань. Запропоновані законодавством України заходи з протидії кібербулінгу не захищають дітей достатньою мірою від насильства через Інтернет.

Правозахисний департамент Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, залучивши найкращих експертів – психологів і психологинь, юристів та юристок, правозахисників та правозахисниць, розпочав Кампанію проти кібербулінгу.

3 червня о 12:00 в Українському кризовому медіа-центрі (вул. Хрещатик, 2) під час прес-кави ми презентуємо перші результати своєї роботи:

Аналітичне дослідження «Протидія кібербулінгу та кібергрумінгу в Україні», яке покаже глибину проблеми, проілюструє міжнародний досвід та дасть зрозуміти, якого інструменту не вистачає для захисту прав дітей в Україні.

Буклет із протидії кібербулінгу, розроблений для дітей, батьків та всіх, кому не байдужа проблема. Буклет пояснює, як розпізнати кібербулінг, які на сьогодні існують реальні механізми протидії цькуванню в Інтернеті.

Результати Всеукраїнського дитячого конкурсу письмових робіт на тему: «Кібербулінг. Як я перестав/перестала бути жертвою». Ми оголосимо переможців/переможниць – п’ять школярів з різних куточків України отримають цінні призи та розкажуть свої реальні життєві історії. До речі, кращі роботи учасників ляжуть в основу анімаційних документальних роликів на підтримку Кампанії проти кібербулінгу.

А також ми розкажемо про ІІ етап Кампанії проти кібербулінгу: надання юридичної допомоги дітям, які потерпають від кібербулінгу, та притягнення до відповідальності винуватців.

Спікери прес-кави: