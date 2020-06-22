Сьогодні до Львова приїде міністр охорони здоров’я



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Львів відвідає міністр охорони здоров'я

Міністр відвідає львівські медичні заклади

Сьогодні, 22 червня, Львів відвідає міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Максим Степанов відвідає львівські медичні заклади, після чого проведе розширену нараду.

Міський голова Львова Андрій Садовий сказав, що планує запропонувати Максиму Степанову зробити відділення для лікування від Covid-19 у кожній лікарні країни.

«Я на цій нараді буду пропонувати декілька речей. Аналізуючи ситуацію, яка є в країні, в світі, ми бачимо, що кількість хворих зростає. Навіть ті країни, які вже забули про Covid-19, знову з них зіштовхуються. В нас нема таких фінансових можливостей, як в світових лідерів, тому нам треба бути дуже обережними. В нас кожна лікарня має мати відділення, де лікуватимуть хворих від коронавірусу. Той розподіл, що був раніше, є нереальним. Коли в лікарню швидкої допомоги приводять хворого з інфарктом, то його не повезуть в інфекційну, якщо виявлять Covid-19, бо там його не лікуватимуть від інфаркту. Такі відділення мають бути, і ми це у Львові робимо, але важливо, щоб це робили по всій Україні», – сказав Садовий.

Міський голова Львова зазначив, що на сьогодні постановою уряду чітко визначені лікарні, які отримують доплати за боротьбу з Covid-19. «І тут ще одна моя пропозиція міністру: всі лікарні, де є хворі на коронавірус, мають отримувати підтримку від держави. Львів з перших днів дає доплати по 10 тисяч медикам, які працюють з хворими, та по 20 тисяч тим, які самі захворіли. Держава нас наздоганяє, тому ми повинні давати свіжі ідеї, щоб захистити лікарів і давати якісне лікування всім хворим», – сказав мер.

Нагадаємо, на Львівщині загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 3980 осіб, 114 людей померли, 674 пацієнти одужали. За вчорашню добу лабораторні центри провели 736 ПЛР-тестів, з яких 200 — позитивні. Серед них з нових проб ПЛР-тестів зроблено 468, і з них 129 — позитивні. Серед них — 100 мешканці Львова. Загалом в роботу взяли 400 проб, відтак, залишок в холодильнику — 430.

Коронавірус в Україні

Всього 37241

Хворіють 19587

Одужали 16642

Померли 10012

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Станом на ранок 22 червня в Україні зафіксовано 681 новий випадок коронавірусу. Найбільш зараженими регіонами є місто Київ, Чернівецька, Львівська та Рівненська області.Разом з тим, за минулу добу одужали 133 людини і ще восьмеро людей померли. Загалом з початку пандемії зафіксовано 37 241 випадків Covid-19.

Найбільше випадків коронавірусу в Києві (4368), Чернівецькій області (4357), Львівській області (3980), Рівненській області (2963), Київській області (2236).