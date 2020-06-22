Оперативні дані МОЗ. Коронавірус минулої доби виявили у 45 дітей та 48 медиків
Усього за час пандемії захворювання підтверджено у 2735 дітей та 6046 медиків
Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.
Усього захворювання підтверджено у 2735 дітей та 6046 медиків. Госпіталізації потребували 10 234 особи, підключення до апарату ШВЛ — 353 пацієнти. 27 007 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3657 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який сьогодні перебуває з робочою поїздкою на Львівщині, де на сьогоднішній день зафіксована найбільша кількість нових випадків коронавірусу - 200 хворих за добу.
Крім того. міністр звернув увагу, що в антирейтингу захворюваності перебувають на сьггоднішній день Рівненщина, де минулої доби зареєстровано 91 випадок Covid-19, та Волинь - 70 нових хворих.
Загалом проведено 569 589 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1660 випадків;
- Волинська область — 1852 випадки;
- Дніпропетровська область — 1042 випадки;
- Донецька область — 362 випадки;
- Житомирська область — 1270 випадків;
- Закарпатська область — 2188 випадків;
- Запорізька область — 555 випадків;
- Івано-Франківська область — 2056 випадків;
- Кіровоградська область — 627 випадків;
- м. Київ — 4368 випадків;
- Київська область — 2236 випадків;
- Львівська область — 3980 випадків;
- Луганська область — 72 випадки;
- Миколаївська область — 366 випадків;
- Одеська область — 1304 випадки;
- Полтавська область — 293 випадки;
- Рівненська область — 2963 випадки;
- Сумська область — 258 випадків;
- Тернопільська область — 1728 випадків;
- Харківська область — 1811 випадків;
- Херсонська область — 188 випадків;
- Хмельницька область — 622 випадки;
- Чернівецька область — 4357 випадків;
- Черкаська область — 603 випадки;
- Чернігівська область — 480 випадків.
Разом з тим, в Україні третій день поспіль скорочується число нових випадків коронавірусу.
У п'ятницю було 921 нових випадків і це був антирекорд за весь час епідемії в Україні. Після цього, у суботу, було вже 841 випадків, а в неділю - 735 випадків.
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Всього37241
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Хворіють19587
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Одужали16642
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Померли10012
Між іншим, у ВООЗ зафіксували добовий антирекорд заражень коронавірусом у світі.