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    Оперативні дані МОЗ. Коронавірус минулої доби виявили у 45 дітей та 48 медиків

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    Оперативні дані МОЗ. Коронавірус минулої доби виявили у 45 дітей та 48 медиків

    Усього за час пандемії захворювання підтверджено у 2735 дітей та 6046 медиків

    Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників. 

    Усього захворювання підтверджено у 2735 дітей та 6046 медиків. Госпіталізації потребували 10 234 особи, підключення до апарату ШВЛ — 353 пацієнти. 27 007 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3657 медпрацівників.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який сьогодні перебуває з робочою поїздкою на Львівщині, де на сьогоднішній день зафіксована найбільша кількість нових випадків коронавірусу - 200 хворих за добу.

    Крім того. міністр звернув увагу, що в антирейтингу захворюваності перебувають на сьггоднішній день Рівненщина, де минулої доби зареєстровано 91 випадок Covid-19, та Волинь - 70 нових хворих. 

    Загалом проведено 569 589 тестувань методом ПЛР.

    Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

    • Вінницька область — 1660 випадків;
    • Волинська область — 1852 випадки;
    • Дніпропетровська область — 1042 випадки;
    • Донецька область — 362 випадки;
    • Житомирська область — 1270 випадків;
    • Закарпатська область — 2188 випадків;
    • Запорізька область — 555 випадків;
    • Івано-Франківська область — 2056 випадків;
    • Кіровоградська область — 627 випадків;
    • м. Київ — 4368 випадків;
    • Київська область — 2236 випадків;
    • Львівська область — 3980 випадків;
    • Луганська область — 72 випадки;
    • Миколаївська область — 366 випадків;
    • Одеська область — 1304 випадки;
    • Полтавська область — 293 випадки;
    • Рівненська область — 2963 випадки;
    • Сумська область — 258 випадків;
    • Тернопільська область — 1728 випадків;
    • Харківська область — 1811 випадків;
    • Херсонська область — 188 випадків;
    • Хмельницька область — 622 випадки;
    • Чернівецька область — 4357 випадків;
    • Черкаська область — 603 випадки;
    • Чернігівська область — 480 випадків.

    Разом з тим, в Україні третій день поспіль скорочується число нових випадків коронавірусу. 

    У п'ятницю було 921 нових випадків і це був антирекорд за весь час епідемії в Україні. Після цього, у суботу, було вже 841 випадків, а в неділю - 735 випадків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      37241
    • Хворіють
      19587
    • Одужали
      16642
    • Померли
      10012


    Між іншим, у ВООЗ зафіксували добовий антирекорд заражень коронавірусом у світі.



    міністр діти медицина лікар Максим Степанов хвороби коронавірус
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