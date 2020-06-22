На Львівщині кількість хворих на Covid-19 зростає, за добу – 200 випадків



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На Львывщины виявлено найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу

На Львівщині загалом підтверджено 3980 випадків інфікування коронавірусом

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 3980 осіб, 114 людей померли, 674 пацієнти одужали. За вчорашню добу лабораторні центри провели 736 ПЛР-тестів, з яких 200 — позитивні. Серед них з нових проб ПЛР-тестів зроблено 468, і з них 129 — позитивні. Серед них — 100 мешканці Львова. Загалом в роботу взяли 400 проб, відтак, залишок в холодильнику — 430. Про це повідомили у Львівській міській раді.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5732 особи, госпіталізовані — 973, на амбулаторному лікуванні — 4759 осіб, виписані — 767 осіб. Зараз у лікарні перебуває 205 осіб, з них в реанімації — 7 осіб, на апараті штучної вентиляції легень — 1 особа.

Станом на ранок 22 червня в Україні зафіксовано 681 новий випадок коронавірусу. Найбільш зараженими регіонами є місто Київ, Чернівецька, Львівська та Рівненська області.Разом з тим, за минулу добу одужали 133 людини і ще восьмеро людей померли. Загалом з початку пандемії зафіксовано 37 241 випадків Covid-19.

Найбільше випадків коронавірусу в Києві (4368), Чернівецькій області (4357), Львівській області (3980), Рівненській області (2963), Київській області (2236).