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    Суспільство

    Львів стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні, карантин у місті можуть посилити, - Садовий

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    <p>У Львові карантин можуть посилити</p> - Львів стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні, карантин у місті можуть посилити, - Садовий

    У Львові карантин можуть посилити

    Карантин посилять, коли захворюваність перевищить 23%

    Львів може посилити карантин, оскільки стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні. Для цього захворюваність повинна перевищити середні показники. Про це сьогодні під час брифінгу сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

    За словами Садового, посилення карантину буде, коли захворюваність перевищить 23%.

    «Ми ще коли приймали рішення: якщо рівень захворюваності буде вище 23%, будемо бити в набат. Станом на вчора - це 19%. І ось така межа - 11-12-15% - тримається протягом останніх двох тижнів, тому це середній показник. Ми не можемо одномоментно подолати цей вірус, тим більше у нас ще багато аналізів чекають на тестування», - зазначив мер Львова.

    Садовий також додав, що на кінець тижня заплановано засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

    «Якщо захворюваність на корона вірус перевищить 23%,, тоді ми будемо звертатися до уряду щодо посилення карантину...Ми з коронавірусом будемо жити як мінімум до кінця року, з цим треба змиритися», - додав Садовий.

    Нагадаємо, на Львівщині 3 червня підтверджено 1830 випадків інфікування коронавірусом, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 500 ПЛР-тестів, з яких 96 – позитивні (з них – 64 це мешканці Львова). Раніше на Львівщині карантин продовжили до 5 червня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24823
    • Хворіють
      13648
    • Одужали
      10440
    • Померли
      735

    Нагадаємо, станом на 9:00 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки,  це на 155 випадків більше, ніж учора (328). Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР

    Андрій Садовий Львів карантин коронавірус
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