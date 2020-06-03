Львів стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні, карантин у місті можуть посилити, - Садовий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Львові карантин можуть посилити

Карантин посилять, коли захворюваність перевищить 23%

Львів може посилити карантин, оскільки стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні. Для цього захворюваність повинна перевищити середні показники. Про це сьогодні під час брифінгу сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами Садового, посилення карантину буде, коли захворюваність перевищить 23%.

«Ми ще коли приймали рішення: якщо рівень захворюваності буде вище 23%, будемо бити в набат. Станом на вчора - це 19%. І ось така межа - 11-12-15% - тримається протягом останніх двох тижнів, тому це середній показник. Ми не можемо одномоментно подолати цей вірус, тим більше у нас ще багато аналізів чекають на тестування», - зазначив мер Львова.

Садовий також додав, що на кінець тижня заплановано засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

«Якщо захворюваність на корона вірус перевищить 23%,, тоді ми будемо звертатися до уряду щодо посилення карантину...Ми з коронавірусом будемо жити як мінімум до кінця року, з цим треба змиритися», - додав Садовий.

Нагадаємо, на Львівщині 3 червня підтверджено 1830 випадків інфікування коронавірусом, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 500 ПЛР-тестів, з яких 96 – позитивні (з них – 64 це мешканці Львова). Раніше на Львівщині карантин продовжили до 5 червня.

Коронавірус в Україні

Всього 24823

Хворіють 13648

Одужали 10440

Померли 735

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на 9:00 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки, це на 155 випадків більше, ніж учора (328). Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР