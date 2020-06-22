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    В Україні після вихідних скоротилася кількість нових випадків коронавірусу

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    Від початку пандемії зафіксовано 37 241 випадків Covid-19 - В Україні після вихідних скоротилася кількість нових випадків коронавірусу
    Від початку пандемії зафіксовано 37 241 випадків Covid-19

    За минулу добу виявили 681 випадок коронавірусу в Україні

    Станом на ранок 22 червня в Україні зафіксовано 681 новий випадок коронавірусу. Найбільш зараженими регіонами є місто Київ, Чернівецька, Львівська та Рівненська області.

    Такі дані наводить Центр громадського здоров'я.

    Разом з тим, за минулу добу одужали 133 людини і ще 10 людей померли. Загалом з початку пандемії зафіксовано 37 241 випадків Covid-19.

    Найбільше випадків коронавірусу в Києві (4368), Чернівецькій області (4357), Львівській області (3980), Рівненській області (2963), Київській області (2236).

    Зазначимо, в країні третій день поспіль скорочується кількість нових випадків Covid-19 після трьох днів антирекордів.

    У п'ятницю було 921 нових випадків і це був антирекорд за весь час епідемії в Україні. Після цього, у суботу, було вже 841 випадків, а в неділю - 735 випадків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      37241
    • Хворіють
      19587
    • Одужали
      16642
    • Померли
      10012

    Між іншим, у ВООЗ зафіксували добовий антирекорд заражень коронавірусом у світі.

    Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні було зафіксовано 735 нових випадків коронавірусу, це на 106 випадків менше, ніж позавчора (841).

     

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