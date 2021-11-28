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    Сьогодні починається Різдвяний піст: обмеження та правила

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    Піст має бути пов&rsquo;язаний з очищенням від гріхів - Сьогодні починається Різдвяний піст: обмеження та правила
    Піст має бути пов’язаний з очищенням від гріхів
    Фото з відкритих джерел

    Пилипівка триває сорок днів

    Сьогодні, у неділю, 28 листопада, розпочався Різдвяний піст. Це останній із чотирьох багатоденних постів у році.

    Тривалість посту

    Він триває сорок днів. Початок припадає після дня пам’яті святого апостола Пилипа, завдяки чому цей піст також отримав назву Пилипівка. А ось закінчується він напередодні світлого свята Різдва Христового, в ніч із 6 на 7 січня зі сходом першої зірки.

    Харчування

    Згідно з церковним статутом, у дні Різдвяного посту необхідно відмовитися від вживання м’яса і м’ясних продуктів, яєць, молока і молочних продуктів, в тому числі сиру, сметани, йогуртів, вершкового масла, ковбаси, сала, копченостей тощо. Також у деякі дні посту заборонена риба.

    Понеділок, середа, п’ятниця – не можна їсти рибу і вино, дозволена їжа без олії.

    Вівторок, четвер, субота, неділя до 19 грудня – дозволена їжа з олією, риба, вино.

    З 20 грудня по 1 січня в будні дні – дозволена їжа з олією, а риба і вино під забороною.

    У період з 2 по 5 січня піст посилюється – не можна вживати рибу навіть у суботу та неділю.

    6 січня у Святвечір – суворий піст до першої зірки, а потім куштують 12 пісних страв і кутю.

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    Правила дотримання Різдвяного посту

    Різдвяний піст означає не тільки обмеження в їжі, але й певний внутрішній настрій. Піст має бути пов’язаний з очищенням від гріхів, молитвою, покаянням, прощенням образ, утриманням від спокус і пороків, а також відмовою від розважальних і видовищних заходів.

    Віряни в період посту не їдять заборонені продукти, моляться і очищаються від гріхів, щоб з чистим серцем, душею і тілом підготуватися до святкування Різдва Христового.

    Обряди

    Важливо пам’ятати, що під час посту в церкві не проводять обряди хрещення та вінчання. До того ж, не варто влаштовувати весілля в ці дні, адже пост присвячений молитвам, покаянням й очищенню від гріхів.

    Теги: свята продукти їжа весілля хрещення харчування риба
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    Сьогодні починається Різдвяний піст: обмеження та правила