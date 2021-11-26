Євреї встановлять у центрі Києва найбільшу Менору до святкування Хануки

Ханука відзначається вісім днів, починаючи з 28 листопада

У Києві Федерація єврейських общин України встановить на Майдані Незалежності зі сторони Головпоштамту найбільшу Менору до святкування Хануки.

«Ханука, яку ми відзначаємо з 28 листопада до 6 грудня, – це свято, що символізує перемогу світла над темрявою, чистоти і щирості, духовності – над матеріалізмом. І цього року Київ приєднується до великих міст світу – таких як Париж, Лондон, Нью-Йорк та інші, де Менори встановлюють на головних центральних площах. І ми вдячні столиці України за підтримку такого проєкту в Києві», – підкреслили в Федерації єврейських общин України.

Першу свічку на Менорі засвітять увечері 28 листопада.

Ханука – це єврейське свято дива та світла. Свято було започатковане у II ст. до н.е. на честь очищення Єрусалимського храму після вигнання з Храмової гори греко-сирійських військ. Для очищення храму була потрібна ритуальна олія, аби запалити мінору, храмовий світильник. Однак чистої та підходящої олії не знайшлося, був лише невеликий горщик, якого вистачило, здавалось би, на один день. Попри це, олії вистачило на цілих 8 днів горіння. 8 днів – час необхідний для виготовлення нової, чистої, підходящої олії. На честь цього дива щороку в єврейських домівках запалюють Ханукальні світильники, ставлять Ханукію на найвидніше місце.

Головним символом свята є Ханукія, на якій запалюють 8 свічок. Свічки запалюють не всі одразу, а впродовж 8 днів свята. У перший день запалюють першу свічку, у другий – вже дві, у третій – три й так далі. В останній день свята мають горіти усі 8 свічок. Ханукальні вогні мусять горіти мінімум пів години на день, всі свічки розставляються справа наліво, а запалюються зліва направо.

Також на Хануку є свої святкові страви. У пам’ять про диво на це свято їдять пончики та картопляні млинці, тобто страви, які щедро обсмажені в олії.