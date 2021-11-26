Стало відомо, наскільки подорожчає новорічне частування

Доведеться переплатити на 20% більше як торік

Для українців на 20% подорожчає новорічний стіл – до свят відбудеться ще одне зростання цін, яке помітно вдарить по кишенях. Як розповів голова Спілки українського селянства Іван Томич, найбільше до свят подорожчають м’ясо та овочі. Про це інформує «Агротренд».

«Порівняно з минулим роком, новорічний стіл у середньому подорожчає на 16-20%. Тобто українцям потрібно буде переплатити на 20% для того, щоб накрити стіл, як минулого року», – сказав експерт.

За його словами, до нового року подорожчають до 20% помідори, огірки та перець. Також більше коштуватимуть овочі борщового набору.

«Хоча буряк, морква, цибуля, капуста до кінця року подорожчають не так сильно – на 10%. А ось цибуля може рекордно зрости в ціні. Порівняно з минулим роком – у 2,5 рази. Крім того, подорожчає м’ясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%», – резюмував Томич.

Про підвищення цін говорили і інші експерти. Деякі продукти вже напередодні свят помітно зросли в ціні. Наприклад, торти та тістечка за 2021 рік подорожчали на 80%, а хліб на 18%. Вони дорожчають через ціни на енергоресурси, а також з’являється штучний дефіцит через те, що українці почали закупівлі до свят.

Також, через високі ціни на газ та електрику скоротилося поголів’я тварин і птиці, адже виробники виробили менше кормів і фермерам не було чим годувати тварин. А через це вже злетіли ціни на м’ясо та яйця.

Нагадаємо, стало відомо, скільки днів будемо відпочивати на Новий рік та Різдво.

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