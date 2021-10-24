На Україну насувається арктичний циклон

У різних регіонах країни погода буде різною

Циклон різко знизить температуру в Україні

В Україну насувається похолодання спричинене арктичним циклоном. Про це повідомляє Укргідрометцентр у своєму Facebook.

Зазначається, що потужний циклон, центр якого зараз розміщується над Фінляндією, затягує холодне арктичне повітря і швидко поширює його на Європу.

Завтра, 25 жовтня, це холодне повітря досягне України та спричинить зниження температури на 5-7 градусів у порівнянні із днем сьогоднішнім.

Підкреслюється, що у різних регіонах країни погода буде різною.

Укргідрометцентр

У східних, південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях часом накрапатиме невеликий дощ, на решті території опадів не буде.

Прогнозується південно-західний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північній частині буде найбільш вітряно.

Зокрема температура вночі становитиме +3...+8° тепла, вдень +10...+15°; на півдні та південному сході країни вночі +7...+12°, вдень +15...+20°.

Крім цього, в Карпатах очікується невеликий мокрий сніг; температура протягом доби від -2° морозу до +3° тепла.

Як повідомлялося, у неділю, 17 жовтня, на російське місто Олександрівськ-Сахалінський обрушився потужний ураган. За непідтвердженими даними є вже один загиблий через обвалення даху в результаті циклону. Без світла залишилися 13 населених пунктів і 965 будинків.

Нагадаємо, у неділю, 24 жовтня, в Україні буде без опадів, але холодно. Уночі – заморозки та морози.