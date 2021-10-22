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    Із середи тижня прийде потепління. Якою буде погода в кінці жовтня

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    З 23 жовтня у деяких областях похолодає - Із середи тижня прийде потепління. Якою буде погода в кінці жовтня
    З 23 жовтня у деяких областях похолодає
    фото: glavcom.ua

    30-31 жовтня, обіцяють, за попередніми прогнозами, розкішну погоду

    З середини наступного тижня в Україні буде сухо, навіть сонячно, й тепло. Обіцяє синоптикиня Наталя Діденко.

    Щоправда, з 23 жовтня у деяких областях похолодає. «Похолодає на Заході та Півночі, вдень +7+12 градусів. На решті території ще побуде тепла погода, +12+18 градусів. Дощі в суботу можливі – від Харківщини, Сумщини через центральну частину до Одещини.Може зачепити вологою Волинь, Рівненщину, північні райони Київщини та Чернігівщини. Пізно ввечері завтра – на Луганщині та Донеччині також невеликі дощ», – написала Діденко на сторінці у Facebook. У решті областей буде без опадів.

    Також синоптикиня прогнозує невеликі дощі у неділю на північному сході України. «Але температура повітря далі знижуватиметься і протягом дня 24-го жовтня максимально передбачається лише +5+10 градусів, на Півдні до +12 градусів.

    Вітер із західного переходитиме на північно-західний і залишатиметься, може, й не штормовим, але рвучким, сильним», – зазначила Діденко.

    Киянам можна розслабитися, бо суттєвих опадів у столиці не буде.

    «У Києві вихідними суттєві опади – навряд. Вітер втримається поривчастим, некомфортним. Температура повітря у столиці почне поступово знижуватися – завтра до +12, у неділю до +6+8 градусів», – йдеться у повідомленні.

    У Понеділок-вівторок триматиметься холодна погода, а в ночі стовпчики термометрів опускатимуться за 0.

    Із середи тижня прийде потепління. «А ось із середини наступного тижня температура повітря почне підвищуватися, спочатку із західних областей, а до кінця тижня всю Україну огорне м'яка тепла атмосфера з температурою повітря +12+16 градусів, місцями до +18 градусів.

    Наступні вихідні, завершення місяця, 30-31 жовтня, обіцяють, за попередніми прогнозами, розкішну погоду», – написала Діденко .

    За прогнозами Укргідрометцентру, з 26 жовтня в східних областях температура повітря опуститься до -7 градусів морозу.

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    Теги: вихідні прогноз погоди повітря вітер дощ
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    Із середи тижня прийде потепління. Якою буде погода в кінці жовтня