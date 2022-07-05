Італія оголосила надзвичайний стан: такого не було вже 70 років

Регіони навколо річки По потерпають від відсутності опадів

Італія в понеділок, 4 липня, оголосила надзвичайний стан в регіонах, що оточують річку По, через найсильнішу за останні 70 років посуху. На частку прилеглих до річки районів припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва країни. Про це повідомляє Reuters.

Постанова уряду дозволить владі скоротити бюрократичну тяганину і негайно вжити ряд заходів, наприклад, ввести нормування води для будинків і підприємств.

Надзвичайний стан торкнеться п'яти північних регіонів – Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія, П'ємонт і Венето. На розв'язання проблем, пов'язаних з посухою, спочатку виділили €36,5 млн. У майбутньому можуть бути вжиті додаткові заходи для боротьби з посухою.

Італійські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Маріо Драгі також розглядав можливість призначення уповноваженого з координації заходів реагування на посуху, аналогічно тому, як уряд призначив уповноваженого з нагляду за коронавірусною кризою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що проблеми із посухою та зміною клімату гостро стоять не лише на півдні, а й у центральній Україні, тому країна потребує зрошення на більш ніж 2 мільйонах гектарів сільськогосподарських земель.