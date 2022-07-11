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    Соціум

    В Італії пересихає найбільша річка

    Із річкою По пов'язана майже третина сільськогосподарського сектору країни - В Італії пересихає найбільша річка

    Із річкою По пов'язана майже третина сільськогосподарського сектору країни

    фото: BBC

    Посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років

    Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами. Про це повідомляє ВВС.

    Для італійців це чергове нагадування про тривожні наслідки кліматичних змін – як і обвалення через спеку льодовика в Доломітах минулого тижня, яке забрало життя 11 людей.

    Фермери з долини По кажуть, що місцями річка пересохла, а на деяких її ділянках у потік потрапляє солона морська вода, і це згубно для посівів.

    Річка По простягається по північній частині Італії на 650 км, від південно-західних Альп до Адріатичного моря. Навколо неї обертається життя багатьох місцевих громад. З нею пов'язана майже третина сільськогосподарського сектору всієї Італії.

    Прогноз погоди на найближчий час не обіцяє достатньої кількості опадів, яка змогла б розбавити солону воду.

    Сотні тисяч людей, що мешкають на півночі Італії, відчувають на собі наслідки посухи. Через нормування води у містах відключають фонтани, людям доводиться заощаджувати воду у господарстві.

    Глава Управління басейну річки По зазначає, що таких локальних заходів недостатньо, щоб упоратися з ситуацією. Потрібно, щоб перехід економіки на зелені рейки прискорився, - сказав Меуччіо Берселлі в інтерв'ю Euronews.

    «Ми вже маємо перестати дискутувати на цю тему. Всі знають, що відбувається. Наступного року може бути ще гірше, тому що наші дані показують, що температура тільки збільшиться, а це означає, що посуха триватиме довше», – додав Берселлі.

    Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан: такого не було вже 70 років.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди вода війна Італія Україна Euronews річка окупація #stoprussia
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    В Італії пересихає найбільша річка