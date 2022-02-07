«Негода не лякає»: як бійці 93 бригади тренуються у хуртовину (фото)

Українська армія продовжує готуватися до ескалації конфлікту із Росією

В умовах зростаючої агресії з боку ворога, українські військові постійно проводять заняття, не зважаючи на складні погодні умови.

Так, протидиверсійний резерв 93 бригади тренувався відбивати умовний напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. За легендою навчань, ДРГ противника атакує контрольно-пропускний пункт бригади, а також намагається взяти під контроль зупинку в смт Черкаському на Дніпропетровщині в безпосередній близькості до території частини, повідомило відомство.

Протидиверсійна група холодноярців за допомогою БРДМ-2 дає відсіч силам ворога.

Окрім того, розпочалася індивідуальна підготовка бійців-строковиків. На загальновійськовому полігоні смт Черкаського із солдатами провели заняття з вогневої підготовки. Особливу увагу приділили тим, хто служить нещодавно.

Незважаючи на мороз, хлопці із задоволенням розбирали та збирали автомат, а також вчилися швидко заряджати магазин до нього. Інструктори та керівники на навчальних місцях вчили солдат звикати до зброї, показали, як правильно поводитися зі нею у бою, слідкували за правильністю виконання нормативів.

Нагадаємо, 3 лютого США почали перекидання додаткових сил до Європи.

Також сьогодні стало відомо, коли польська зброя прибуде у Київ.

На днях стало відомо, що уряд Польщі надасть військову допомогу Україні. Також до Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога. Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19.