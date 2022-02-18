Повалені дерева та знеструмлені міста: негода наробила лиха в Україні (фото, відео)

У Надвірнянському району шквальний вітер пошкодив дах спортзалу та котельні ліцею на загальній площі 180 кв.м

Потужний вітер, який прокотився Україною напередодні, наробив чимало лиха, зірвав дахи з будинків та повалив дерева. На сьогоднішній ранок у чотирьох областях знеструмлено десятки населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зокрема, за даними рятувальників, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у 4 областях (Львівська – 68, Чернігівська – 11, Житомирська – 6 та Черкаська – 5). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За даними рятувальників, 17 лютого в с. Пнів Надвірнянського району шквальний вітер пошкодив дах спортзалу та котельні ліцею на загальній площі 180 кв.м.

У Бурштині сильний вітер повалив дерево на маршрутний мікроавтобус, який перебував на стоянці. На щастя, жертв та постраждалих немає.

А у селі Білі Ослави дерево впало на покрівлю двоповерхової школи. У Львові 17 лютого внаслідок пориву вітру постраждало два авто. Як передає Варта1, на припарковані автомобілі впала частина огорожі та пошкодила обидва транспортні засоби. Автівки отримали значні ушкодження.

За даними видання, негода спричинила багато негативних наслідків для містян. З самого ранку через сильний вітер і падіння дерева трапилася ДТП, а на вулиці Городоцькій впав білборд на тротуар.

Як повідомлялося, в Україні знеструмлені 90 населених пунктів у чотирьох областях. Також на сьогодні, 18 лютого, через сильні пориви вітру у західних областях України оголошено штормове попередження.

Тим часом, на північ Німеччини налетів руйнівний ураган «Ілія» та приніс з собою вітер зі швидкістю до 152 кілометрів на годину. Про це повідомляє Euronews.

Через погіршення погоди в Берліні оголошено надзвичайний стан. Як запобіжний захід авіа- і залізничні компанії скасовують рейси й поїзди в ряді регіонів. Влада Німеччини рекомендує громадянам залишатися вдома.