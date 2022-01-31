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    Негода у Бразилії забрала життя двох десятків дорослих і дітей (фото, відео)

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    У Бразилії через проливні дощі почалися повені - Негода у Бразилії забрала життя двох десятків дорослих і дітей (фото, відео)
    У Бразилії через проливні дощі почалися повені
    фото: reuters

    Близько 500 сімей у бразильському штаті Сан-Паулу залишилися без даху над головою

    Сильні зливи у бразильському штаті Сан-Паулу викликали зсуви і повені, в результаті яких загинули 19 осіб, серед них – семеро дітей. Про це повідомляє Reuters.

    За даними місцевої влади, ще дев'ять осіб отримали поранення, чотири людини зникли безвісти, а близько 500 сімей залишилися без даху над головою.

    Губернатор Сан-Паулу заявив, що виділив 15 мільйонів реалів ($2,79 млн) на екстрену допомогу постраждалим містам.

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    Негода у Бразилії забрала життя двох десятків дорослих і дітей (фото, відео)
    Негода у Бразилії забрала життя двох десятків дорослих і дітей (фото, відео)
    Негода у Бразилії забрала життя двох десятків дорослих і дітей (фото, відео)
    Негода у Бразилії забрала життя двох десятків дорослих і дітей (фото, відео)
    Негода у Бразилії забрала життя двох десятків дорослих і дітей (фото, відео)
    Негода у Бразилії забрала життя двох десятків дорослих і дітей (фото, відео)
    фото: reuters

    Нагадаємо, по всій Україні оголошено штормове попередження.

    Станом на ранок в Україні через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях. У селі Ділове та у Рахові дві снігові локальні лавини зійшли до середини проїжджої частини.

    У понеділок, 31 січня, в частині України очікується помірний сніг. Також синоптики попереджають про пориви вітру. Натомість 31 січня в столиці йтиме лише невеликий мокрий сніг. Надалі опади малоймовірні.

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    Теги: стихійні лиха діти атмосферне явище смерть Бразилія негода дощ
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    Негода у Бразилії забрала життя двох десятків дорослих і дітей (фото, відео)