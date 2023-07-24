Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Наступний рік стане ще спекотнішим. Вчені NASA назвали причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Наступний рік стане ще спекотнішим. Вчені NASA назвали причини
Підвищення температури океану може посилити урагани і підвищити рівень води через танення льодовиків
фото ілюстративне

Одна із причин небувалої спеки – це продовження викидів в атмосферу парникових газів

Через явище Ель-Ніньо температура повітря в північній півкулі стрімко зростає. У зв’язку з цим наступний рік, імовірно, буде ще спекотнішим для планети, ніж цей. Про це пише CNN.

Вчені NASA вважають, що зміна клімату, спричинена спалюванням викопного палива, однозначно підвищує температуру Землі.

Ель-Ніньо – природне кліматичне явище в тропічній частині Тихого океану, що приносить більш високі, ніж в середньому, температури поверхні моря і впливає на погоду.

За словами Гевіна Шмідта, кліматолога і директора Інституту космічних досліджень NASA імені Годдарда, Ель-Ніньо тільки почалося в останні місяці. Тому, воно поки не робить величезного впливу на екстремальну спеку, яку люди в усьому світі вже відчувають цього літа.

«Насправді він щойно з'явився, тому те, що ми бачимо, насправді не пов'язане з цим Ель-Ніньо. Те, що ми бачимо, – це загальне тепло практично скрізь, особливо в океанах... Причина полягає в тому, що ми продовжуємо викидати в атмосферу парникові гази. Поки ми не перестанемо це робити, температура зростатиме», – говорить Шмідт.

Крім того, різко зросла температура в північній частині Атлантичного океану.

«Океани лихоманить. Ця проблема з температурою океану не залишається в океані – вона впливає на все інше», – сказав Карлос Дель Кастільо, керівник лабораторії екології океану NASA.

Кастільо зазначив, що підвищення температури океану може посилити урагани і підвищити рівень води через танення льодовиків.

Нагадаємо, південь Європи накриває нова хвиля аномальної спеки. В усьому винні антициклони «Цербер» і «Харон», які принесли розпечене повітря з Африки.

Cпекотний антициклон «Цербер», який вирує в Європі та зокрема в Україні, – це лише початок пекельної спеки, яка пануватиме у Європі наступні тижні. Метеорологи попереджають, що Іспанія, Італія та інші європейські країни можуть найближчим часом зіткнутися з новими температурними рекордами. 

В Італії через високі температури було оголошено попередження про екстремально небезпечні для здоров'я умови в багатьох містах, у тому числі в Римі та Флоренції. Спека супроводжує сплеск туристичної активності, яка цього року має особливе значення після скасування всіх обмежень, пов'язаних із пандемією. 

Читайте також: Апокаліптичний острів: на Родосі п’ятий день поспіль вирують лісові пожежі
Теги: спека NASA повітря вчені

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони знищили два ударні дрони противника
Росіяни атакували дронами Черкаську область: наслідки
28 червня, 08:34
Надвечір агресор вдарив по Нікопольщині. У місті загорілася приватна оселя
Дрони ударили по Черкащині, у Краматорську росіяни вбили дітей: ситуація в регіонах
28 червня, 10:39
8 липня – День родини в Україні
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:02
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти
Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот противника та 25 одиниць техніки
17 липня, 22:54
Під час експерименту незвичайний «мозок» навчили грати в гру Pong, яку він освоїв за п'ять хвилин
Учені створили перший у світі чип із людським мозком
Сьогодні, 10:38
Температура вдень становитиме приблизно 21-26°
Спекотно і майже без опадів: прогноз погоди на 12 липня
12 липня, 05:15
Певні види фруктів бажано не вживати щодня
Фрукти і ягоди, які не можна їсти щодня. Дієтологи дали пораду
19 липня, 18:20
Метеорний потік Персеїди вже почався 17 липня і триватиме до 24 серпня
Учені назвали, коли будуть зорепади – дати
19 липня, 08:50
У Києві 19 липня погода супроводжуватиметься мінливою хмарністю
Спека до 30 градусів та подекуди дощі: прогноз погоди на 19 липня
19 липня, 06:07

Соціум

Наступний рік стане ще спекотнішим. Вчені NASA назвали причини
Наступний рік стане ще спекотнішим. Вчені NASA назвали причини
Росія відмовляється відбудовувати зруйноване дороге житло на Білгородщині
Росія відмовляється відбудовувати зруйноване дороге житло на Білгородщині
Смерть російського пропагандиста на Донбасі. Міжнародна організація журналістів здивувала заявою
Смерть російського пропагандиста на Донбасі. Міжнародна організація журналістів здивувала заявою
У Швеції відбувся суд над екоактивісткою Гретою Тунберг
У Швеції відбувся суд над екоактивісткою Гретою Тунберг
Служитимуть до 70 років? Путін змінив граничний вік для військових у запасі
Служитимуть до 70 років? Путін змінив граничний вік для військових у запасі
Популярне туристичне місто хоче заборонити зупинятись лайнерам: причина
Популярне туристичне місто хоче заборонити зупинятись лайнерам: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
85K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
36K
Контрнаступ та переговори. До чого нам готуватися
24K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони
20K
Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)
16K
Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон

Новини

Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Сьогодні, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Сьогодні, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Сьогодні, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту