Наступний рік стане ще спекотнішим. Вчені NASA назвали причини

Одна із причин небувалої спеки – це продовження викидів в атмосферу парникових газів

Через явище Ель-Ніньо температура повітря в північній півкулі стрімко зростає. У зв’язку з цим наступний рік, імовірно, буде ще спекотнішим для планети, ніж цей. Про це пише CNN.

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Вчені NASA вважають, що зміна клімату, спричинена спалюванням викопного палива, однозначно підвищує температуру Землі.

Ель-Ніньо – природне кліматичне явище в тропічній частині Тихого океану, що приносить більш високі, ніж в середньому, температури поверхні моря і впливає на погоду.

За словами Гевіна Шмідта, кліматолога і директора Інституту космічних досліджень NASA імені Годдарда, Ель-Ніньо тільки почалося в останні місяці. Тому, воно поки не робить величезного впливу на екстремальну спеку, яку люди в усьому світі вже відчувають цього літа.

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«Насправді він щойно з'явився, тому те, що ми бачимо, насправді не пов'язане з цим Ель-Ніньо. Те, що ми бачимо, – це загальне тепло практично скрізь, особливо в океанах... Причина полягає в тому, що ми продовжуємо викидати в атмосферу парникові гази. Поки ми не перестанемо це робити, температура зростатиме», – говорить Шмідт.

Крім того, різко зросла температура в північній частині Атлантичного океану.

«Океани лихоманить. Ця проблема з температурою океану не залишається в океані – вона впливає на все інше», – сказав Карлос Дель Кастільо, керівник лабораторії екології океану NASA.

Кастільо зазначив, що підвищення температури океану може посилити урагани і підвищити рівень води через танення льодовиків.

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Нагадаємо, південь Європи накриває нова хвиля аномальної спеки. В усьому винні антициклони «Цербер» і «Харон», які принесли розпечене повітря з Африки.

Cпекотний антициклон «Цербер», який вирує в Європі та зокрема в Україні, – це лише початок пекельної спеки, яка пануватиме у Європі наступні тижні. Метеорологи попереджають, що Іспанія, Італія та інші європейські країни можуть найближчим часом зіткнутися з новими температурними рекордами.

В Італії через високі температури було оголошено попередження про екстремально небезпечні для здоров'я умови в багатьох містах, у тому числі в Римі та Флоренції. Спека супроводжує сплеск туристичної активності, яка цього року має особливе значення після скасування всіх обмежень, пов'язаних із пандемією.