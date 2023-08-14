Спекотно і без опадів: прогноз погоди на 14 серпня

На українців чекає до 32° спеки

У понеділок 14 серпня в Україні спостерігатиметься невелика хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За даними синоптиків, сьогодні опадів в Україні не буде. Вітер подме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°, на півдні прогріється до 21°, вдень сягне 27-32°.

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Прогноз погоди на 14 серпня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер переважатиме західний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 13-18°, вдень сягне 27-32°. У столиці вночі стовпчик термометра покаже 14-16°, вдень очікується приблизно 30°.