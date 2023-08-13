Сухо і спекотно: прогноз погоди на 13 серпня

Дощитиме сьогодні лише у двох областях

У неділю 13 серпня в Україні прогнозується мінлива хмарність і відсутність опадів. Дощитиме лише в кількох областях. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде без опадів, лише у Чернігівській і Сумській областях вночі місцями піде невеликий дощ.

Вітер переважатиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура вночі становитиме 11-16°, на узбережжі морів – 18-23°. Удень прогріється до 22-27°, у східній та південній частинах і на Закарпатті – до 30°. У Карпатах вночі очікується 5-10°, а вдень температура сягне 17-22°.

Прогноз погоди на 13 серпня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.

Вітер подме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 11-16°, а вдень прогріється до 22-27°. У столиці вночі стовпчик термометра покаже 14-16°, вдень – приблизно 25°.