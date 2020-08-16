Співачка Alyosha втретє стала мамою: фото з пологового будинку
Співачка Alyosha втретє стала мамою
Новонароджену крихітку зіркові батьки назвали МарієюВ Олени та лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі народилася донька.
Радісною звісткою виконавиця поділилася у своєму інстаграмі.
Аlyosha опублікувала фото з пологового будинку, де позує разом із чоловіком та донькою.
Новонароджену крихітку зіркові батьки назвали Марією.
«Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася!
Маруся раз, два, три, калина
Чорнявая дівчина…
Схожа так на татуся!», – написала в публікації новоспечена матуся.
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Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася! Маруся раз, два, три, калина Чорнявая дівчина... Схожа так на татуся!
Нагадаємо, 34-річна артистка виховує двох синів Марка та Романа. Прихильникам співачка зізналася про вагітність наприкінці квітня.