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    У Росії померла зірка радянської естради: виконавиця хіта «Ягода-малина» так і не вийшла з коми

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    Валентина Легкоступова з чоловіком&nbsp; - У Росії померла зірка радянської естради: виконавиця хіта «Ягода-малина» так і не вийшла з коми
    Валентина Легкоступова з чоловіком 

    54-річна Легкоступова останніми днями перебувала у комі

    У Росії померла популярна у середині 80-х років співачка Валентина Легкоступова. Про це повідомляють російські ЗМІ, а також з дочка артистки Анетта Бриль.

    «Сьогодні о 15:30 не стало чудової світлої людини, найкращої у світі мами, доньки і бабусі. Світла пам'ять», - йдеться у повідомленні.

    Анна Бриль не розкрила деталі того, що сталося. Легкоступовій було 54 роки.

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    11 серпня повідомлялося, що виконавиця хіта «Ягода-малина» з 23 липня не виходила на зв'язок з дочкою і сином. Артистку нібито виявили в квартирі у Москві у стані алкогольного сп'яніння з численними травмами. Вона перебувала там з чоловіком Юрієм Фірсовим, який також був п'яним. Подружжя помістили в наркологічну клініку, звідки Фірсов втік, а співачка тоді впала у кому. Пізніше з'явилася інформація про те, що Легкоступову підключили до апарату ШВЛ.

    Як раніше повідомляв «Главком», через алкоголь постраждав ще один відомий російський діяч шоу-бізнесу. Прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Єфремова судитимуть за статтею Кримінального кодексу «Порушення особою, яка керує автомобілем, правил дорожнього руху, вчинене в стані сп'яніння, що призвело з необережності до смерті людини».

    Росія алкоголь смерть лікарня алкогольне сп'яніння співачка
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