Співробітники авіакомпаній розповіли, чому пасажирам не треба знімати взуття під час перельотів



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Авіаперевізники не рекомендують пасажирам знімати взуття під час польоту

Взуття захаращують прохід і можуть уповільнити евакуацію

Бортпровідники і пілоти радять пасажирам не знімати взуття під час перельотів.

Автор книги про безпеку Бен Шервуд нагадав, що 80 відсотків усіх аварій відбуваються протягом перших трьох хвилин польоту або в останні вісім хвилин перед посадкою. У зв'язку з цим необхідно бути готовим до швидкої евакуації, яка буде некомфортною для пасажирів без взуття. Про це пише Express.

Стюардеса катарської авіалінії пояснила, що взуття захаращують прохід і можуть уповільнити евакуацію.

Анонімний пілот, що працює у великій авіакомпанії, порекомендував вибирати для польоту зручне взуття. «Не дай бог станеться надзвичайна ситуація, а вам доведеться залишати літак, який може горіти, і вам доведеться стояти в болоті, в тапках», - сказав він.

Співробітники авіакомпаній назвали й іншу причину, через яку пасажири не повинні роззуватися під час польоту. «Будь ласка, ніколи не заходьте в туалет босоніж, Я вам точно кажу, що в дев'яти випадках з десяти рідина на підлозі - це не вода», - написав бортпровідник на форумі.

Нагадаємо, раніше користувачі мережі перерахували звички туристів в аеропорту і літаках, які найбільше дратують Серед них виявилися виявилися запах їжі, діти, штовхають спинки крісел, босі пасажири, занадто різкий запах парфумів у сусіда, а також оплески при посадці літака.

Авіакомпанія Austrian Airlines планує з 22 червня відновити регулярні рейси з Відня до Києва після трьох місяців вимушеної призупинки польотів. Відповідна інформація розміщена на сайті перевізника.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.