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    У наземному транспорті діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів

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    У транспорті можна буде їздити лише в захисних масках - У наземному транспорті діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів
    У транспорті можна буде їздити лише в захисних масках

    Міська влада проситиме людей з групи ризику залишатися вдома і не користуватися транспортом без нагальної потреби

    У наземному громадському транспорті Києва після відновлення роботи діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів у ньому.

    Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

    В ефірі телеканалу «Україна 24» Мондриївський розповів про деталі відновлення роботи громадського транспорту в столиці після пом'якшення карантину.

    «З 12-ї години завтрашнього дня (відновлює роботу транспорт. – Ред.). Але за одного нюансу: ми завтра вранці проведемо засідання комісії, для того щоб переконатися, що всі показники в нормі і транспорт готовий», - сказав він.

    За словами заступника голови КМДА, обмеження в наземному громадському транспорті щодо кількості пасажирів будуть еквівалентні кількості посадкових місць. «Це верхня планка. Спробуємо робити з меншим завантаженням», - зазначив він.

    Говорячи про відкриття метрополітену з 25 травня, Мондриївський наголосив, що обмежити кількість пасажирів столичної підземки неможливо, проте міська влада проситиме людей з групи ризику, зокрема похилого віку, залишатися вдома і не користуватися транспортом без нагальної потреби.

    21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.

    Але, як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.

    22 травня Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Київ громадський транспорт метро КМДА
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