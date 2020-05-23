В столичному метро нанесли розмітку для пасажирів



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Фото УНН

На інформаційних панелях розміщено важливу інформацію щодо перших симптомів респіраторного захворювання

На вході до метрополітену столиці встановлені жовті дистанційні розмітки для пасажирів, передає УНН.

Так, жовті смуги розташовані на відстані щонайменше 1,5 м одна від одної для того, щоб пасажири зберігали дистанцію. Смуги вже встановлені, на станціях Деміївська та Голосіївська.

Зазначимо, раніше сьогодні у КМДА повідомили, що столичний метрополітен провів необхідні роботи для відновлення пасажирських перевезень.

Зокрема:

кожен потяг проходить дезінфекцію перед кожним рейсом зі значним запасом дії антисептичної речовини;

усі пасажирські зони дезінфікуються у посиленому режимі (ручки дверей, касові вікна, турнікети, поручні ескалаторів, вестибюлі та платформи станцій);

працівники забезпечені засобами індивідуального захисту для роботи з пасажиропотоком;

розміщено інформаційні матеріали щодо обов’язкового маскового режиму

вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання соціальної дистанції.

Окрім того, на інформаційних панелях розміщено важливі дані щодо необхідності звернутися до лікаря за перших симптомів респіраторного захворювання, «гігієни кашлю», соціальної дистанції, маскового режиму, важливості використання рукавичок, миття рук після поїздок та уникнення доторків до обличчя.

Як повідомлялося, Київ від сьогодні відновлює роботу наземного пасажирського транспорту та роботу магазинів площею до 1000 кв. м. Таке рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Наземний пасажирський транспорт відновив роботу сьогодні о 12:00.

Нагадаємо, у КМДА повідомили, коли почне працювати столичне метро.

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