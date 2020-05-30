Австрійський авіаперевізник планує відновити рейси до України



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Авіакомпанія Austrian Airlines до карантину також виконувала рейси до Одеси, поки що їх немає у новому розкладі

Austrian Airlines планує відновити рейси з 22 червня

Авіакомпанія Austrian Airlines планує з 22 червня відновити регулярні рейси з Відня до Києва після трьох місяців вимушеної призупинки польотів. Відповідна інформація розміщена на сайті перевізника.

Зазначається, що з 22 червня відновлюються рейси з Відня до аеропорту «Бориспіль».

Також з 22 червня авіакомпанія почне виконувати рейси до Белграда, Граца, Інсбрука, Кошице, Мілана, Ніцци, Праги, Спліту і Варшави.

Слід зазначити, що до запровадження карантинних обмежень на польоти Austrian Airlines також виконувала рейси до Одеси, поки що їх немає у новому розкладі.

Раніше Austrian Airlines повідомила, що відновить роботу з 15 червня. Авіакомпанія припинила свою діяльність в середині березня через пандемію коронавірусу.

Посол України Олександр Щерба цього тижня заявляв, що авіасполучення між Україною і Австрією може відновитися після 23 червня.

До слова, Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.