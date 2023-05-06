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Способи насаджування хробака на гачок: поради, як це робити правильно

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Способи насаджування хробака на гачок: поради, як це робити правильно
Особливості насаджування хробака на гачок

Як правильно насаджувати хробака на гачок?

Риболовля, як багато хто знає – справа досить тонка, що вимагає максимальної уваги та знання декількох простих, але важливих правил. Одне з них – це правильна насадка приманки на гачок. Напевно кожен початківець-рибалка ставив подібне питання: які існують способи насаджування хробака на гачок та як це пробити правильно?

Спробуємо відповісти на запитання та розглянути кілька ефективних способів насадки хробака, особливості цього процесу та які бувають види хробаків для риболовлі, пише сайт «Рибалка в Україні».

Способи насаджування хробака на гачок: поради, як це робити правильно фото 1

Види хробаків для риболовлі

Існує кілька видів хробаків, які активно використовуються як приманка на риболовлі:

  • Звичайний черв’як або дендробена, живе в гною.
  • Виповзок – великий хробак, який живе, неглибоко під землею і виповзає після сильного дощу. Його ще називають дощовим хробаком. Але це не вірно.
  • Дощовий черв’як. Зазвичай білого або світло-рожевого кольору, живе в землі.
Способи насаджування хробака на гачок: поради, як це робити правильно фото 2

Як правильно насаджувати хробака на гачок?

Якщо звернутися до дідів-рибалок, то вони скажуть: «перед тим як насадити черв’ячка на гачок, його необхідно правильно підготувати!» Ось кілька порад що я чув:

  • Не поспішайте ловити рибу на свіжих хробаків, перед риболовлею вони повинні полежати ніч у холодному місці, наприклад, у холодильнику, але не забудьте закрити посудину, в якій вони знаходяться! Якщо, звісно, не хочете, щоб вони розповзлися по всьому холодильнику. Необхідно це для того, щоб вони стали щільнішими, тому що в такому стані вони краще сидять на гачку.
  • Ще є такий дідівський лайфхак: для того, щоб зробити черв’яка червонішим і більш помітним для риби покладіть його на кілька діб на мох.

Способи насаджування хробака на гачок

Умовно можна сказати так: способи насаджування хробака на гачок існують і їх у кожного рибалки чимало. В основному техніка насадки залежить насамперед від досвіду рибалки та  від розміру самої риби, це, можна сказати, є основним чинником. Тож розглянемо кожен зі способів окремо.

Для початку, необхідно з’ясувати 2 основні правила насадки хробаків будь-яких розмірів:

  1. Під час насаджування черв’яка на гачок будьте обережні, тому що для того, щоб залучити рибу він обов’язково має бути добре рухливим і найголовніше живим. Тому постарайтеся несильно травмувати його.
  2. Розмір самого гачка залежить від того, наскільки велику чи невелику рибу ви плануєте зловити. Від цього важливого показника залежить і розмір використовуваної наживки, через те, що для упіймання великої рибини її необхідно залучити черв’ячком доточеного розміру, і навпаки.

1 спосіб насаджування – для великої риби

Він підходить для тих випадків, якщо ви вирішили зловити рибу невеликих розмірів. У цьому випадку його потрібно насадити повністю, при цьому проткнувши черв’яка посередині (отже, він залишиться живим) і кілька разів насадити його кільцем або зробити додатковий зачіп за його кінець.

2 спосіб насаджування – для очей риби

Якщо у ваших планах зловити більшу рибу (наприклад, карася), то, само собою, потрібно брати більшу наживку і чіпляти її тими способами, які були описані вище. Але що робити, якщо під рукою не виявилося хробака потрібного розміру? Існує спеціальні способи насаджування хробака на гачок!

Все досить просто для компенсації розміру черв’яків, можна зробити своєрідний бутерброд з двох або більше штук. Потрібно просто насадити на один великий гачок кілька черв’яків поспіль (пам’ятайте, вони обов’язково повинні бути живими й що важливо, добре рухливими) для того, щоб створити для риби видимість великої кількості їжі.

Якщо у вас для приманки залишився тільки один великий черв’як, і за розмірами він не підходить для гачка, то виправити проблему можна таким чином: розірвіть на кілька шматочків черв’яка і насадіть одну частину на гачок.

3 спосіб насаджування – «бутерброд»

Його рибалки називають комбінованим, тому що він передбачає разом із черв’яком насадити якусь додаткову приманку. Це, можливо будь-що, від кукурудзи до перловки. Більш твердою насадкою закривають жало. Таким чином відсікається малеча.

4 спосіб насаджування – ароматичний

Підходить для дуже примхливої риби та навесні. Річ у тому, що цей спосіб покращує ароматичні властивості хробаків. Реалізація наступна: для насаджування підійде вертлявий черв’як, якого «половинять». Кожну з частин надягають на гачок поперек, жало при цьому залишають відкритим.

Це не всі способи насаджування черв’яка на гачок, впевнений ви і самі щось спершого разу «нахімічете» таке, що точно сподобається рибі. Повірте, новачкам завжди щастить!

Способи насаджування хробака на гачок: поради, як це робити правильно фото 3

Особливості насаджування хробака на гачок

Популярність черв’яка як приманки в першу чергу пояснюється тим, що це звичайні харчові продукти для будь-якої риби. Але, пам’ятайте, деякі види риб підозріло ставляться до подібної наживки. Слід врахувати, що найпильніші вони на початку осені, коли вода очищається і починає світлішати. Тому вибирайте тонку, але міцну волосінь.

Отже, черв’яка необхідно насадити на гачок так, щоб у жертви не було жодної підозри:

  • Залежно від риби на яку ведеться полювання, приманка може насаджуватися фрагментом (шматок тулуба), цілком і навіть цілим пучком (для лову великих особин і хижаків).
  • Черв’яків для риболовлі слід відбирати тільки живих. Після насадки на гачок вони повинні зберігати рухливість.
  • Довжина та вид хробака залежать від розміру гачка і риби, на затримання якої орієнтується рибалок.
  • Хробак стане особливо ефективною принадою у разі доповнення у вигляді крупи (перлової, горохової). Такий спосіб дозволить привернути більшу увагу серед водних жителів.
  • Нанизувати черв’яка слід дуже обережно, щоб не травмувати та не розірвати тулуб.
  • У продажу є спеціальні гачки для насадки черв’яка, на яких наживка тримається набагато краще.

Пам’ятайте інколи жало гачка в жодному разі не повинно бути закрите приманкою, а інколи риба клює тільки коли жало закрите. Тому безперервно експериментуйте. Також примітним є той факт, що черв’як, як наживка, підходить практично для всіх існуючих снастей.

Способи насаджування хробака на гачок: поради, як це робити правильно фото 4

Де знайти хробака для риболовлі?

Напевно, багато досвідчені рибалки з ностальгією згадують ті часи, коли було мало наживки та доводилося ловити рибу на опаришів, а дістати їх у ті часи було досить проблематично. Доводилося заздалегідь «заправлятися» наживкою перед відправленням на риболовлю або шукати її на місці біля водоймища, на мілководді, а деякі розводили хробаків в окремих контейнерах.

На сьогодні на щастя, подібної до проблеми, немає. Безумовно, і зараз, можна назбирати після дощу накопати черв’яків або почати їх розводити в домашніх умовах, щоб навіть в холодну зиму бути забезпеченим наживкою, але якщо довелося їхати на риболовлю непідготовленим або ви просто забули свою наживку вдома, а трапляються подібні ситуації досить часто!  То завжди, можна заїхати в будь-який спеціалізований рибальський магазин і купити наживку, як кажуть, на будь-який смак та колір.

Способи насаджування хробака на гачок: поради, як це робити правильно фото 5

Отже, що зі способами насаджування хробака на гачок не так?

Риболовля – це справа дуже тонка і головна його «загвоздка» полягає у виборі наживи для лову риби і як ми вже з’ясували найкращою приманкою є черв’як, так як універсальний і підходить для всіх типів вудки (від звичайних снастей до спінінга) практично будь-яка риба на нього клює (особливо черв’яка люблять такі великі риби, як карасі та лящі) і існує кілька способів насадки гачка для упіймання риби різних розмірів (як кажуть, від малої до великою). Але все це теорія. Без практики це не праціє! Тому, сподіваюсь, ви знаєте що робити!

Теги: поради рибальство

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