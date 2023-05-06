Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як правильно обрізати смородину: корисні поради для дачників

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Як правильно обрізати смородину: корисні поради для дачників
Смородина чорна
фото з відкритих джерел

Смородина – смачна й корисна ягода, яку часто можна побачити на городах і в садах

Смородина – популярна ягода, яку вирощують на городах і в садах. Ягоди смородини дуже корисні для організму людини, і це не дивно, бо вони містять чимало поживних речовин. Щоб насолоджуватися плодами смородини, треба знати як її обрізати.Тому й багато городників її саджають. А як обрізати смородину, щоб вона дала плоди, інформує «24 Канал».

Як правильно обрізати смородину

Обрізання смородини залежить від віку куща та його стану. Треба враховувати й те, з якою метою ви здійснюєте обрізку. Обрізання смородини включає кілька етапів.

Обрізка смородини
Обрізка смородини

Зокрема, видалення старих і пошкоджених гілок. Зазвичай починають з тих гілок, які найбільше відрізняються від основних гілок куща. Також позбуваються пошкоджених, хворих або висохлих гілок.

Далі потрібно видалити зіпсовані гілки. Йдеться про ті, що перетинаються між собою або ті, що перебувають під кутом до головного стебла. Вони заважають нормальному росту й циркуляції повітря в рослині.

Обрізка смородини
Обрізка смородини

Важливим є обрізка плодових гілок. Треба позбутися старих і непотрібних гілок, які вже дали плоди. Якщо гілки залишаються дуже короткими, варто обрізати їх аж до здорових бруньок.

Неможливо обійтися в цьому процесі без розрідження гілок. Обрізаємо внутрішні гілки, які ростуть під прямим кутом до головного стебла, оскільки це перешкоджає нормальному росту та розвитку куща.

Для того, щоб сформувався кущ, треба обрізати верхні частини гілок так, щоб він став компактнішим. Треба врахувати, що рослина має бути збалансованою, аби вона добре росла й давала плоди.

Загалом радять проводити обрізку смородини ранньою весною, до того, як розпочнеться активний ріст. Тому важливо не перестаратися з обрізанням, щоб не зашкодити здоров'ю куща.

Теги: поради ягода весна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подільський зоопарк
У вінницькому зоопарку з'явилась нова локація (фото)
1 травня, 19:20
Церковний календар на травень 2023 року
Церковний календар: православні свята у травні 2023 року
26 квiтня, 07:00
Дерева у біло-рожевих квітах радують вінничан та гостей міста запашним ароматом та привабливим виглядом
У Вінниці розцвіли магнолії (фото)
24 квiтня, 11:11
Температура повітря вдень становитиме 13-18°
Хмарно з проясненнями, деінде невеликий дощ: прогноз погоди на 23 квітня
23 квiтня, 05:20
Удень температура повітря становитиме 12-17°
Хмарно з проясненнями і незначні дощі: прогноз погоди на 22 квітня
22 квiтня, 05:10
Максимальна температура в країні сьогодні становитиме 20°
Хмарно з проясненнями та невеликий дощ: прогноз погоди на 17 квітня
17 квiтня, 05:18
Уровень воды вырос в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг
Весеннее наводнение в Украине: спасатели сообщили, в каких регионах ситуация самая плохая
16 квiтня, 15:45
Сьогодні, 16 квітня, українці святкують велике та світле свято Великдень
Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
16 квiтня, 06:38
Відвідувати розважальні заходи суворо заборонено
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 квiтня, 00:18

Суспільство

День матері: історія свята, коли і як відзначати
День матері: історія свята, коли і як відзначати
Хвилина мовчання: згадаймо скульптора та художника Святослава Пашинського
Хвилина мовчання: згадаймо скульптора та художника Святослава Пашинського
Способи насаджування хробака на гачок: поради, як це робити правильно
Способи насаджування хробака на гачок: поради, як це робити правильно
Як правильно обрізати смородину: корисні поради для дачників
Як правильно обрізати смородину: корисні поради для дачників
Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 6 травня
Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 6 травня
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
11K
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
9976
Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова
9314
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
6364
«Якщо Онуфрій покличе». Нардеп погрожує владі повстанням
5354
Росіяни вдарили по Краматорську, у Слов’янську лунають вибухи

Новини

Три склади боєприпасів та понад десять ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:34
Українську стрічку Glory to Ukraine показали у штаб-квартирі ООН
Вчора, 17:24
Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними
Вчора, 15:01
Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»
Вчора, 12:32
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
4 травня, 17:46

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту